Tysk delstatspolitiker oplyser til Finans, at Femern-projektet ikke får en myndighedsgodkendelse til sommer.

Femern-forbindelsen får ikke en myndighedsgodkendelse til sommer, som både Femern A/S og Transportministeriet har regnet med.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Sandra Redman, der sidder i Slesvig-Holstens delstatsparlament for SPD, siger til mediet, at myndighedsgodkendelsen af Femernprojektet er udskudt.

- Det har vi fået bekræftet af både ministerpræsident Daniel Günter (CDU) og erhvervsminister Bernhard Bucholz (FDP), siger hun.

Sandra Redman er endnu ikke blevet oplyst om en ny dato for godkendelsen, men hun forventer, at det bliver sidst på året.

Ifølge hendes oplysninger er Femern A/S selv skyld i forsinkelsen, da selskabet har afleveret deres godkendelsespapirer for sent.

SPD-politikeren vurderer, at Femern A/S skulle have afleveret de pågældende godkendelsespapirer i efteråret, for at en myndighedsgodkendelse kunne være givet her til sommer.

Men de afleverede først de sidste papirer i marts, siger hun.

Ifølge Redman var det meningen, at der allerede tirsdag skulle have været udsendt en pressemeddelelse om forsinkelsen.

Men der blev aldrig udsendt nogen meddelelse, efter Transportministeriets danske afdelingschef, Søren Wille, havde holdt et møde med statssekretær Slesvig-Holsten dr. Thilo Rohlfs, lyder det.

Opdateres...