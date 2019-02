Den flamboyante, bedrageridømte finansmand Klaus Riskær Pedersen er særdeles tæt på at kravle over spærregrænsen.

Hans nydannede parti, der bærer han navn, står nemlig til 1,9 procent af stemmerne.

Dertil skal lægges, at yderligere 8,6 procent af vælgerne overvejer at stemme på Partiet Klaus Riskær Pedersen ved det kommende valg. Det viser en vælgermåling, som YouGov har foretaget for B.T.

Spærregrænsen er på to procent.

Professor og valgforsker Rune Stubager, Aarhus Universitet, vil ikke afvise, at Riskær kan tage det sidste lille skridt over spærregrænsen.

»Vi har set det før. Alternativet blev først opstillingsberettiget relativt kort før valget i 2015 og kom ind med meget pæne stemmetal. Det tog heller ikke lang tid for Nye Borgerlige at kravle op, og partiet har nu i mindst et halvt år ligget over - og i nogle målinger pænt over - spærregrænsen,« siger han og tilføjer:

»Det kan ske igen.«

Riskær og de andre nye partier taler ind i en tid, hvor stor dele af vælgerne er voldsomt utilfredse med de etablerede partier, forklarer Rune Stubager:

Målingen Hvor tilbøjelig vil du være til at stemme på ‘Partiet Klaus Riskær Pedersen’ ved det kommende folketingsvalg, som skal afholdes senest den 17. juni 2019? Jeg vil overveje at stemme på Partiet Klaus Riskær Pedersen: 8,6 procent

Jeg vil helt sikkert stemme på Partiet Klaus Riskær Pedersen:1,9 procent

Jeg vil helt sikkert IKKE stemme på Partiet Klaus Riskær Pedersen: 76,7 procent

Jeg har ikke stemmeret/jeg stemmer ikke: 2,5 procent

Ved ikke: 10,4 procent Ifølge målingen samler Partiet Klaus Riskær Pedersen navnlig sine ‘helt sikkert’-stemmer op fra Liberal Alliance, Alternativet, Nye Borgerlige, De Konservative og SF. Kilde: YouGov for B.T. Undersøgelsen er baseret på interview med 1.003 repræsentativt udvalgte personer i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden 20. til 21. februar 2019. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 18. juni 2015. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 3,1 procentpoint.

»Riskær og Nye Borgerlige siger, at de opfatter sig selv som almindelige borgere i modsætning til politikerne i de etablerede partier. Og de fisker i rørte vande, da vi fra flere målinger ved, at tilliden til politikerne i nogle målinger er historisk lav. Der er stemmer i at tale op mod det politiske establishment.«

Samtidig har et nydannet parti som Partiet Klaus Riskær Pedersen ifølge Rune Stubager en fordel i dele af vælgerkorpset.

»Nogle vælgere efterlyser det friske pust og læser deres egne ønsker ind i et nyt parti, som er på et stadie, hvor der under partiets overskrifter er god plads til at læse sine egne ønsker ind i partiet,« siger han.

Rune Stubager tager forbehold for, at målingen muligvis vil kunne være faldet anderledes ud, hvis vælgerne i målingen ikke isoleret skulle tage stilling til Partiet Klaus Riskær Pedersen, men i stedet til alle omstillingsberettigede partier.

B.T. har været i kontakt med Klaus Riskær Pedersen.. Han skriver: 'Jeg kommenterer ikke på opinionstal'.