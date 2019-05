Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik sammenligner koran-kasteren Rasmus Paludan med den danske nazileder Frits Clausen.

»Til alle dem, der kalder Paludan for klovn, opvigler, gøgler, provokatør, nar eller andet muntert, må man sige nej: Med sit menneskesyn er Rasmus Paludan nazist,« skriver Martin Krasnik i en leder.

Rasmus Paludan blev kendt i offentligheden ved at afholde omkring 80 anti-muslimske demonstrationer, hvor han blandt andet har kastet, brændt og viklet bacon om koranen.

Hans parti Stram Kurs har indsamlet nok vælgererklæringer til at være opstillingsberettiget ved det nært forestående folketingsvalg.

Martin Krasnik, Weekendavisens chefredaktør. Foto: Malene Anthony Nielsen

Rasmus Paludan går blandt andet til valg på at forbyde islam og udvise alle ikke-vestlige personer.

Martin Krasnik mener, at Rasmus Paludan kan sammenlignes med den danske nazist Frits Clausen, der var leder af det danske nazistparti før og under anden verdenskrig. Frits Clausen stillede op til folketingsvalget i 1939 og fik tre mandater i Folketinget.

»Et fascistisk parti står på stemmesedlen. Det er ikke sket siden 1939, og det alene er en milepæl. Tiden var en helt anden, men folk der kan huske dét valg, har muligvis grundet over den slående lighed mellem Frits Clausen og Rasmus Paludan. Sådan ser danske nazister altså ud,« skriver Martin Krasnik.

Martin Krasnik vurderer, at det kommende folketingsvalg vil vise, hvor mange danskere der rent faktisk er racister.

Frits Clausen, leder af DNSAP før og under anden verdenskrig. Ifølge Martin Krasnik har han flere ting til fælles med Rasmus Paludan. Foto: Ukendt

»Nu vil folketingsvalgets klargørende projektør afsløre fænomenets udbredelse,« skriver han.

I lederen lægger han også en stikpille ud til Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som han mener bør tage afstand fra Rasmus Paludans synspunkter.

»Historiebogen om folketingsvalget 2019 vil lægge mærke til, om andre partier bekendte sig til den solide danske erfaring med at bekæmpe nazister som de forbryderiske elementer, de er. Det er derfor afgørende, at Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige i de seneste dage ikke har været i stand til at trække nazikortet og lægge klar afstand til Paludan,« skriver han.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Rasmus Paludan.