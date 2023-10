Ordene faldt på en kold januardag i 2015, da daværende justitsminister Mette Frederiksen deltog i en mindemarch for de mennesker, der var blevet dræbt og såret under terrorangrebet på det franske satiremagasin Charlie Hebdo:

»Jeg tror, at hele Frankrig, ligesom vi andre, føler, at det er et angreb på alt det, vi står for. Det frie ord, den frie pen, vores demokrati og vores ytringsfrihed,« lød det dengang fra Mette Frederiksen, mens hun på Facebook delte et billede med teksten 'Je suis Charlie' – på dansk: Jeg er Charlie.

Men det kan ikke have været oprigtigt ment.

Det siger Gérard Biard, der er chefredaktør på selvsamme satiremagasin, nu til B.T. Dommen falder, efter han har læst en oversættelse af regeringens lovforslag om at kriminalisere »utilbørlig behandling« af religiøse genstande med væsentlig betydning for trossamfund.

Det kan for eksempel være afbrændinger af Koranen eller kunstværker, hvor Koranen ødelægges.

Chefredaktørens opfordring: Lad være

Gérard Biard var i januar 2015 i London, da to bevæbnede mænd – islamistiske ekstremister – tvang sig adgang til redaktionen på Charlie Hebdo og dræbte otte mennesker. De sad i et mødelokale i bygningen, der nu bærer et mindesmærke for ofrene.

Og chefredaktøren mener altså ikke, at Mette Frederiksen kan have været oprigtig, da hun i 2015 talte om værdier, som det frie ord, demokrati og ytringsfrihed, fordi regeringens lovforslag i hans øjne nu taler imod alt dette.

Ifølge Gérard Biard kan det stilles meget simpelt op:

Med lovforslaget støtter den danske regering, at koranen udnyttes som en politisk platform af tyranniske regimer og terrororganisationer frem for at stå fast på de demokratiske værdier, som millioner af mennesker i verden tror på:

»På det tidspunkt, da Mette Frederiksen støttede Charlie Hebdo og disse værdier, var hun ikke oprigtig. For nu vil hun opgive disse værdier. Hun vil brænde dem. Så hvad er bedst? At brænde en politisk platform eller at brænde værdier, som millioner og atter millioner af mennesker tror på?« siger han til B.T.

Han mener desuden, at Mette Frederiksen ikke længere kan sige de famøse ord 'Je suis Charlie':

»Hvis du er Charlie, så lad være med det (at vedtage lovforslaget, red.). Lad være med at gøre det, for det vil vi ikke have,« siger Gérard Biard.

B.T. mødte chefredaktøren i et presserum, fordi redaktionen arbejder på en hemmelig adresse.

»Afpresning slutter aldrig«

B.T. mødes med chefredaktøren i en lyserød stol og sofa hos magasinets kommunikationsbureau, fordi redaktionen i dag arbejder på en hemmelig adresse.

Der er gået otte år siden terrorangrebet, men der er stadig brug for, at adressen er konstant overvåget af politiet.

Det ville ikke være forkert at skrive, at den franske chefredaktør er vred over regeringens lovforslag. Men det ville være mere rigtigt at beskrive ham som direkte uforstående over for det.

»Hvornår kom vi til det punkt, hvor politiske ledere ønsker at genindføre en middelalderlig lov? Fordi at straffe blasfemi, det er middelalderligt,« siger han.

Men til Folketingets åbning kunne man fra talerstolen høre en dansk statsminister, der undrede sig over det helt modsatte.

»Hvornår nåede vi det punkt, hvor selv fornuftige intellektuelle nu forsvarer retten til at brænde andres bøger?« lød det fra Mette Frederiksen tirsdag den 3. oktober.

Et spørgsmål, der får smilet – men også vreden – frem hos den franske chefredaktør. Han svarer:

»Det er ikke en bog. Det er noget andet. Det er en politisk platform. Og det er noget, der bruges af mange regimer over hele verden til at fastholde deres eget folk under diktatur. Folk dør på grund af denne bog, ikke på grund af selve bogen, men på grund af brugen af denne bog.«

Gérard Biard svarer på statsminister Mette Frederiksens spørgsmål i sin holder åbningstale.

Men vi har set en forhøjet terrortrussel i Danmark efter koranafbrændingerne, og hvis ikke man skal indføre lovforslaget, hvad skal man som regering så gøre? Ride bølgen af og håbe på det bedste?

»Jeg kan huske, da Muhammed-tegningerne blev publiceret, og der var store protester, men tegningerne blev udgivet, og regeringen gjorde det godt,« siger chefredaktøren, der undrer sig over, at det skaber større vrede, når man brænder Koranen, end når Kina forsøger at udrydde et muslimsk mindretal:

»Det er sjovt at tænke på: Når man har de her tegninger eller kunst, så har du vrede grupper over hele Mellemøsten, men når den kinesiske regering år efter år dræber uighurerne, der er muslimer, smider dem i lejre og torturerer dem, så er der ikke nogle vrede grupper. Hvorfor? Fordi det hele handler om politik,« forklarer han.

Gérard Biard mener derfor, at den danske regering med lovforslaget ligger under for afpresning fra muslimske regimer:

»Det er afpresning. Det er ligesom terrorisme, ikke? Hvis du betaler, bliver det altid værre. Det slutter aldrig. Afpresning slutter aldrig. Hvis du begynder at betale, betaler du for evigt. Det er naturligt at være bange. Men du beskytter ikke nogen ved at betale for afpresning. Det er en forkert idé.«

»Tænk over dette spørgsmål«

Før interviewet advarede den franske chefredaktør om, at det kunne tage noget tid at finde ordene, fordi hans modersmål er fransk.

Men da han bliver spurgt, om han har et direkte budskab til Mette Frederiksen, falder ordene helt klart:

»Tænk over, hvad du laver. Bare gør det. For måske har du en god intention, men når du foreslår en lov i et demokrati, skal dit første spørgsmål være: Kan loven bruges dårligt, hvis vi ikke længere er i et demokrati?«

»Mange vedtager farlige love, for de ikke er farlige for dem, der laver dem, fordi de ikke har til hensigt at bruge dem dårligt. Men om et par år, hvem ved?«

Efter interviewet står Gérard Biard stille og tænker. Han kigger bekymret op, og så spørger han:

»Tror du, at loven bliver vedtaget?«

Justitsminister i forsvar for sin leder: Hun var oprigtig

B.T. har forelagt chefredaktørens kontante kritik af Mette Frederiksen for Statsministeriet, der henviser til Justitsministeriet.

Peter Hummelgaard, Gérard Biard mener ikke, at det var oprigtig ment, da Mette Frederiksen i 2015 sagde, at angrebet var et angreb på alt det, vi står for. Var Mette Frederiksen oprigtig?

»Selvfølgelig var hun oprigtig.«

Hvor ved du det fra?

»Fordi jeg for det første var til stede og for det andet, fordi jeg sidder i regering under hendes ledelse. Og jeg skal ikke kunne sige, om Charlie Hebdos redaktør er blevet præsenteret ordentligt for, hvad det er vi rent faktisk foreslår med det her lovforslag,« siger justitsministeren, og fortsætter:

»Men jeg synes, det virker til at hvile på den fejlpræmis, at vi skulle gå ind på den ene eller anden måde og regulere kritik af islam eller satire af islam eller lignende. Det er mig bekendt ikke noget som helst af det, som Charlie Hebdo-magasinet eksempelvis bedriver af satire og kritik, som vil blive omfattet af det her lovforslag. Vi går ind og regulerer menneskers ret til at brænde, ødelægge eller tilsøle fysiske genstande, som betyder noget for andre mennesker.«

Men hvordan ved du at hun var oprigtig? Er det noget hun har sagt til dig før det her interview, eller er det en fornemmelse, du har?



»Jeg har ingen som helst grund til at tro, at det ikke skulle være oprigtigt.«

Men har hun sagt til dig, at det var oprigtigt ment, eller hvordan ved du, at det var oprigtigt ment?

»Jeg har ingen grund til at tro, at hun ikke var oprigtig.«