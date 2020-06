Regeringen vil ifølge kilder udbetale en del af de indefrosne feriepenge. Det vil virke, siger økonom.

Ifølge flere kilder foreslår regeringen, at en del af de indefrosne feriepenge efter august bliver udbetalt til danskerne. Det skal sætte gang i forbruget for at styrke økonomien under coronakrisen.

Forslaget er, at der udbetales to ud af fem ugers indefrosne feriepenge, hvilket i grove tal til være omkring 40 milliarder kroner før skat.

- Det er forholdsvis mange penge, så det vil da klart batte og være noget, man kan se i det samlede forbrug. Også selv om det næppe er det hele, der bliver omsat til forbrug, siger cheføkonom i Danske Bank Las Olsen, der forventer, at omkring halvdelen af pengene vil blive brugt.

Ifølge cheføkonomen er der behov for at sætte ekstra skub i forbruget. Også selv om det faktisk er vendt nogenlunde tilbage efter den gradvise genåbning af landet de seneste uger.

- Vi har helt klart en for høj arbejdsløshed lige nu, og vi kan nok godt regne med, at den bliver endnu højere. Så det er der grund til at gøre noget ved.

- Samtidig er situationen fortsat meget usikker, for det er en form for krise, vi ikke har prøvet før, siger han.

Risikoen ved at sende penge ud til forbrugerne og dermed økonomien er at skabe en overophedning. Men den er ganske lille grundet både arbejdsløsheden, den lave inflation og konkurrenceevnen.

- Og risikoen ved at gøre for lidt er, at en høj arbejdsløshed bider sig fast. Så gør man det op, så giver mening at gøre noget, siger Las Olsen.

Samtidigt lurer en potentiel anden bølge af slag mod økonomien. Groft sagt er dansk økonomi afhængig af det indenlandske forbrug og så eksporten, der giver hundredtusindvis af job.

For eksportens vedkommende kan den blive endog meget hårdt ramt til efteråret, når konsekvenserne af coronapandemien ude i verden slår igennem.

- Indtil videre er det gået bedre end frygtet for eksporten. Men man kan godt være endog meget bekymret for, om der ligger en regning og venter der.

- Tilbagegangen i verden omkring os er klart større, end vi havde forestillet os. Både i Sydeuropa, men også steder som Sydamerika og Indien, siger Las Olsen.

Siden februar er antallet af bruttoledige - ledige på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse, som er klar til at tage et job steget fra 103.400 til 152.800 i april.

Dermed er arbejdsløsheden på få måneder steget til et niveau, der ikke er set siden efter finanskrisen. Bruttoledigheden toppede i august 2010 på 165.994 ifølge Danmarks Statistik.

/ritzau/