Cheføkonom i den liberale tænketank Cepos siger, at der ikke er grund til at overveje lovbestemt mindsteløn.

Det kan blive en glidebane, hvis staten begynder at blande sig i lønninger.

Det vurderer Mads Lundby Hansen, som er cheføkonom i den liberale tænketank Cepos.

Han vurdering kommer, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i et opslag på Facebook skriver, at han er klar til at lytte til forslag om indførelse af mindsteløn i Danmark.

- Det kan betyde, at staten begynder at blande sig i andre arbejdsmarkedsforhold, som i dag også klares mellem arbejdsmarkedets parter. Det kunne være opsigelsesvarsler, overarbejdsregler eller helligdagsbetaling, siger Mads Lundby Hansen.

- Der er ingen grund til at overveje, om der skal indføres lovbestemt mindsteløn i Danmark. Og jeg undrer mig lidt over, at en liberal statsminister gør sig de overvejelser, siger han.

I modsætning til de fleste andre lande i EU er der ikke en lovbestemt mindsteløn i Danmark.

Lønniveauet i Danmark bliver i stedet fastlagt af arbejdsmarkedets parter - altså fag- og arbejdsgiverforeningerne - i overenskomster.

Det opfattes som en del af den danske model.

I facebookopslaget skriver Lars Løkke Rasmussen, at det blandt andet er historier om udenlandske chauffører på danske landeveje, som lever under kummerlige vilkår til lave lønninger, der har fået ham til at overveje spørgsmålet.

Men Mads Lundby Hansen betragter ikke lønniveauet for østeuropæiske lastbilchauffører som et væsentligt problem, der på nogen måder kan begrunde en statslig mindsteløn.

- Faktisk indebærer de lavere lønninger for østeuropæere, at danskerne får billigere varer på hylderne, siger cheføkonomen.

/ritzau/