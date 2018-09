S fortæller ikke, hvor de vil finde penge til krav på finansloven, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, Cepos.

København. Socialdemokratiet bør fremlægge et rigtig gennemarbejdet finanslovsudspil som landets største parti. Der savnes tal og udregninger i partiets forslag "Gør gode tider bedre - for alle".

Det siger cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den borgerligt-liberale tænketank Cepos.

- Man kunne forvente, at Danmarks største parti ville komme med et decideret finanslovsudspil, hvor man kunne se helt konkret hvad partiet vil ændre i 2019, og hvad det koster, siger Mads Lundby Hansen.

- Det er desværre ikke tilfældet. Der er ikke engang angivet en tabel med indtægter og udgifter.

Han henviser til partiets "ren-luft-pulje". Men Socialdemokratiet skriver ikke, hvad puljen skal indeholde, og hvad den skal koste, mener han.

- Der er altså tale om "varm luft". Socialdemokratiet siger også, at de vil have mere bynær skov. Men de skriver ikke, hvordan og hvad det skal koste, siger Mads Lundby Hansen.

Partiet vil have 500.000 elbiler i 2030, men siger ikke, hvad det skal koste. Overordnet er forslaget en opdatering af partiets 2025-plan, vurderer han.

Socialdemokratiet tager udgangspunkt i regeringens 2025-plan med et råderum på 27,5 milliarder kroner. Hertil kommer en milliard kroner fra en højere arveafgift.

Socialdemokratiet vil lade det offentlige forbrug følge demografien, altså befolkningens udvikling. Det koster ifølge Mads Lundby 23 milliarder kroner.

- Det efterlader cirka 5,5 milliarder kroner til andre prioriteringer. I udspillet nævnes også initiativer på det grønne område, uden at man sætter prisskilt på. Det samme gælder arvebeskatningen, siger Mads Lundby Hansen.

Han efterlyser, at Socialdemokratiet fremlægger forslag, som øger arbejdsudbuddet.

- Der er jo mangel på arbejdskraft. Der tales om uddannelse med videre for blandt andet ufaglærte, men de har i forvejen i dag rig mulighed for at tage en uddannelse, siger Mads Lundby Hansen.

/ritzau/