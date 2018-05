Afgifter på el og elvarme samt andet lettes i regeringens energiudspil, der skal findes politisk flertal for.

København. Regeringens energiudspil letter afgifter for omkring to milliarder kroner, hvilket skaber job til 400 personer.

Det viser udregninger fra den borgerlig-liberale tænketank Cepos.

Det bringer statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) reformkonto siden valget op på 3850 personer trods en ambition om 55.000-60.000 personer i 2025.

- I regeringens udspil lettes elafgiften, elvarmeafgiften og afgifterne for liberale erhverv. Afgiftslempelserne indebærer grundlæggende, at der kan købes flere varer for en ekstra arbejdstime.

- Det øger arbejdsudbuddet ifølge vismændene og Finansministeriet, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, Cepos, i en skriftlig kommentar.

Regeringens energiudspil blev præsenteret i sidste uge, mens Socialdemokratiets modspil blev præsenteret torsdag. Snart indledes de egentlige forhandlinger.

Det er bidende nødvendigt at øge arbejdsudbuddet - at flere vil arbejde mere - når samfundet er på vej ind i en højkonjunktur, for ellers bremses opsvinget ifølge Mads Lundby Hansen.

Han peger på, at daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) øgede beskæftigelsen med 36.000 personer.

Til sammenligning øgede Lars Løkke Rasmussen i sin første regeringsperiode fra 2009-2011 beskæftigelsen med omkring 70.000 personer.

- Selv om Løkke i regeringsgrundlaget er ambitiøs, så er reformviljen på Christiansborg stærkt aftagende, selv om presset på arbejdsmarkedet vokser, siger Mads Lundby Hansen.

/ritzau/