Tænketank vurderer, at aftaler med kommuner og regioner fører til udgiftsstigning på tre milliarder kroner.

København. Aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for næste år, som regeringen har indgået med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner i denne uge, bryder med budgetmålet om en vækst i det offentlige forbrug.

Det er vurderingen hos cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den borgerligt-liberale tænketank Cepos.

- Regionsaftalen øger udgifterne knap 1,2 milliarder kroner, og kommunerne får 1,7 milliarder kroner ekstra.

- Den samlede udgiftsstigning på cirka 2,9 milliarder kroner svarer til en vækst i det offentlige forbrug på cirka 0,5 procent, siger han i en skriftlig kommentar.

I den seneste udgave af Økonomiske Redegørelse, som blandt andet indeholder regeringens prognose for dansk økonomi og vurdering af de offentlige finanser, budgetterer regeringen med en vækst i det offentlige forbrug på 0,3 procent.

- Vi taler her om et budgetskred på godt 70 procent. Det er markant og kritisabelt, siger Mads Lundby Hansen.

Aftalen med kommunerne betyder blandt andet, at der både bliver flere penge til service og anlægsopgaver.

Kommunerne får i alt lov til at bruge 251,9 milliarder kroner på service næste år.

Det er en stigning på 1,7 milliarder kroner i forhold til i år. Men det skal ses på baggrund af en forventet stigning i antallet af ældre, som kræver pleje.

Samtidig øger aftalen budgettet til byggeri og renovering af skoler, institutioner og plejehjem til 17,8 milliarder kroner. Det er en stigning på 800 millioner kroner.

Aftalen med regionerne skal sende en milliard kroner ekstra til sundhedssektoren og løfte psykiatrien.

Mads Lundby Hansen er bekymret for det kommende år. Her skydes valgkampen nemlig i gang. Senest skal der være folketingsvalg 17. juni 2019.

- Man kan godt blive bekymret, når man tænker på, at der også skal forhandles en finanslov igennem til efteråret. Og man bliver yderligere bekymret, når man tænker på, at 2019 tegner til at blive valgåret.

- Det kunne tale for, at der lægges yderligere milliarder oven på det offentlige forbrug, siger Mads Lundby Hansen.

/ritzau/