Skatteministeren ønsker at forenkle skattevæsnet. Men faktisk har han gjort det modsatte, lyder kritik.

Et enklere skattesystem, der er nemmere at administrere.

Det er ifølge skatteminister Karsten Lauritzen (V), hvad Danmark har brug for.

Og det er baggrunden for, at ministeren i et interview med Ritzau advarer mod at opfinde nye afgifter.

Men i den liberale tænketank Cepos vækker det undren, at skatteministeren slår sig op på at forenkle skattesystemet.

For ifølge cheføkonom Mads Lundby Hansen har den regering, Lauritzen er en del af, gjort det stik modsatte.

- Når jeg kigger på personskattesystemet altså det borgerne konfronteres med har denne regering desværre ikke stået for forenkling, siger Mads Lundby Hansen.

- Tværtimod. Den har indført flere forskellige nye fradrag. Det komplicerer skattesystemet.

Mads Lundby Hansen fremhæver blandt andet det pensionsfradrag, som regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om sidste år.

Det er der efter Mads Lundby Hansens vurdering ingen almindelige mennesker, der forstår.

Også seniorpræmien for pensionister, der arbejder, som blev indført med seneste finanslov, er med til at komplicere skattesystemet unødigt, anfører han.

Karsten Lauritzen fremhæver i interviewet med Ritzau, at han blandt andet har stået i spidsen for at forenkle inddrivelseslovgivningen.

Regeringen har også afskaffet afgifter på te og nødder.

Det er med til at forenkle systemet for skattevæsnet selv, for erhvervslivet og det vil også give lavere priser for forbrugerne, hvilket er godt, anerkender Lundby Hansen.

Men den del, der møder borgerne, er blevet mere indviklet under den nuværende regering, vurderer han.

- Når jeg kigger på selve skattesystemet, er det lidt af en Georg Gearløs-maskine for almindelige mennesker. Sådan behøver det ikke at være, siger Mads Lundby Hansen.

/ritzau/