Det er ærgerligt, at Venstre slipper ønske om nulvækst i den offentlige sektor, mener cheføkonom i Cepos.

København. Der er rig mulighed for at øge produktiviteten i den offentlige sektor.

Af den grund er det meget ærgerligt, at finansminister Kristian Jensen (V) dropper Venstres ambition om nulvækst i den offentlige sektor i de kommende ti år.

Det mener Mads Lundby Hansen, der er cheføkonom ved den borgerlig-liberale tænketank Cepos. Han er stærkt kritisk over for partiets kursskifte.

- Danmark har en af verdens allerstørste velfærdsstater. Her er udfordringen altså ikke, at man mangler penge, men at man ikke får tilstrækkeligt med velfærd ud af de i forvejen meget høje offentlige udgifter.

- Hvis man vil fremme væksten i Danmark, så skal man lægge fokus på lavere skatter frem for at øge de offentlige udgifter. Det er min konklusion og anbefaling, siger han.

Det offentlige skal vokse "moderat" hvert år de næste ti år, har finansministeren meldt ud, skriver Jyllands-Posten.

- De næste ti år ud i fremtiden mener jeg, at den offentlige sektor skal have en gradvis vækst, siger Kristian Jensen til avisen.

Således vil Venstre i de kommende år ikke længere arbejde for nulvækst i den offentlige sektor. Det var ellers udgangsmeldingen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i 2012.

Ifølge Finansministeriet kræver befolkningsudviklingen med særligt flere ældre, at der tilføres flere milliarder til kommuner og regioner, hvis velfærden alt andet lige skal opretholdes på det nuværende niveau.

Men den vurdering er cheføkonom Mads Lundby Hansen uenig i.

- Man skal huske på, at Helle Thornings-Schmidts produktivitetskommission konkluderede, at der var rige muligheder for at øge produktiviteten i det offentlige og ad den vej få mere velfærd for de samme penge.

- Det kan blandt andet ske ved at udlicitere flere offentlige opgaver til effektive private virksomheder. I dag er det kun cirka en fjerdedel af alle offentlige opgaver, der bliver konkurrenceudsat.

Han understreger derfor sin anbefaling, som er, at det råderum, der er frem til 2025 på 26 milliarder kroner, bør bruges på at sænke skattetrykket frem for at gøre den offentlige sektor større.

/ritzau/