Regeringen og Dansk Folkepartis skattelettelser giver størst gevinst til direktøren, viser Cepos' beregninger.

København. Dansk Folkeparti gik til kamp mod skattelettelser til de rigeste, men alligevel er det danskere med en indkomst over 600.000 kroner årligt, der får den største gevinst ud af de tre store politiske aftaler, som VLAK-regeringen har gennemført de seneste måneder.

Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank Cepos ifølge Børsen.

Siden november er der indgået aftaler om en erhvervspakke og en finanslov. Tirsdag nåede regeringen og DF desuden til enighed om en skatte- og pensionsaftale.

I alt letter de tre aftaler skatten for cirka otte milliarder kroner.

Ifølge beregningerne fra Cepos får direktøren med en årsløn på cirka 1,2 millioner kroner mest ud af de tre aftaler - målt i kroner og ører.

I alt har direktøren udsigt til en gevinst på 10.625 kroner årligt, mens funktionæren med en løn på 600.000 kroner har udsigt til en skatterabat på 9550 kroner.

En LO'er får 6800 kroner i gevinst, og endelig får en lavtlønnet HK'er 6550 kroner.

- Det er fint, at alle får glæde af, at man letter skattetrykket med otte milliarder kroner. Men skattelettelserne burde være betydeligt større, og min kritik går desuden på, at man i for stor udstrækning har prioriteret diverse lappeløsninger frem for reelle strukturelle forbedringer i skattesystemet. Den prioritering betyder, at man får alt for lidt beskæftigelse ud af pengene, siger Mads Lundby Hansen, cheføkonom i Cepos, til Børsen.

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, og finansminister Kristian Jensen (V), anerkender ikke Cepos' beregninger, siger de til Børsen.

/ritzau/