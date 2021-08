Allerede kort inde i tredje retsmøde i svindelsagen mod Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, skaber et nyt vidneudsagn forvirring.

Det er den tidligere generalsekretær for EU-partialliancen Meld, belgieren Michaël Verbeke, der har indtaget vidneskranken.

Han afviser pure, at han vidste, at den EU-konference, som er helt central i sagen, foregik samtidig med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i august 2015.

»For mig var der udelukkende tale om en europæisk konference,« siger Michaël Verbeke via en forbindelse fra Bruxelles under retsmødet i Lyngby.

»Så du var ikke bekendt med, at det var en fælles konference i 2015 mellem DF og Meld,« spørger anklager Andreas Laursen.

»Nej, det vidste jeg ikke,« lyder det fra Verbeke.

Det udsagn står i modstrid med tidligere udmeldinger fra Morten Messerschmidt.

Han har tidligere forklaret, at der var fuld åbenhed om, at konferencen var en del af sommergruppemødet.

Sagen mod Morten Messerschmidt blev indledt i Retten i Lyngby 2. august. Den forventes afsluttet 13. august.

I sagen er Morten Messerschmidt tiltalt for at svindle med EU-midler for knap 99.000 kroner.

Oveni det er han også tiltalt for dokumentfalsk i forbindelse med afholdelsen af sommergruppemødet i 2015.

Her fokuserer anklageren især på en kontrakt med det hotel, Color Hotel Skagen, hvor sommergruppemødet blev afviklet.

Kontrakten blev underskrevet af Morten Messerschmidt og efterfølgende brugt som dokumentation for at få dækket udgifterne med EU-midler.

Problemet er dog, at det var sekretariatschef i Dansk Folkeparti, Jeanie Nørhave, der underskrev på vegne af hotellet.

Hun forklarede ved retsmødet torsdag, at hun følte sig presset til at skrive under af Morten Messerschmidts betroede assistent, Søren Peter Jensen.

»Pludselig opdager jeg, at jeg er blevet foranlediget til at skrive under på noget, jeg ikke skulle have skrevet under på. Hele min verden brød sammen,« forklarede en tydeligt berørt Jeanie Nørhave under sin afhøring.

Bagmandspolitiet går efter fængselsstraf til DF-næstformanden.