Rapport med anbefalinger blev første gang udskudt i forbindelse med valget, og siden er det sket igen og igen.

Endnu en gang bliver et af de helt store stridspunkter i dansk politik udskudt. Således udskydes en længe ventet rapport, der skal se på en afgift på drivhusgasser for landbruget.

Det oplyser professor i økonomi på Aarhus Universitet Michael Svarer, der er formand for udvalget bag anbefalingerne, til mediet AgriWatch. Han henviser til, at der er opstået usikkerhed, men uddyber det ikke yderligere.

- Vi har et godt billede på, hvad vi vil, men vi mangler et bedre grundlag, end vi har nu. Der er kommet lidt usikkerhed her i 11. time, siger Michael Svarer til AgriWatch.

Årsagen til udskydelsen er, at der mangler bedre tal på blandt andet udtagning af lavbundjorde, implementering og udvikling af pyrolyse.

Det er afgørende for, hvordan en mulig afgift skal implementeres. Han har tidligere fremhævet, at det er et kompliceret område at indføre en afgift på.

Rapporten med anbefalinger ventes nu i uge seks 2024.

Den er blevet udskudt en række gange tidligere. Første gang var i forbindelse med folketingsvalget i efteråret 2022, og siden er det sket et par gange mere.

Delrapporten om landbrug skulle være fremlagt allerede sidste efterår.

En af udskydelserne skyldtes, at flertalsregeringen har tilføjet en ekstra opgave til udvalget.

Hvordan den kommende klima-afgift skal indføres, skal forhandles i en grøn trepart. Den består af landbrugets organisationer og grønne organisationer samt regeringen.

Linjerne i debatten er på forhånd trukket hårdt op, og fremlæggelsen af anbefalingerne ventes at blive en stor sag rent politisk.

Grønne organisationer ønsker en afgift for at sætte skub på landbrugets reduktion af klimaskadelige gasser.

Landbruget er dog bekymret for, hvad det vil betyde for dansk landbrug og arbejdspladser og advarer om en risiko for en afvikling af landbruget.

Særligt det traditionelle bondeparti Venstre har meget på spil. Men formand Troels Lund Poulsen har allerede slået fast, at der skal indføres en afgift.

Skatteministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at regeringen har orienteret Folketingets partier.

Svarer har oplyst til ministeriet, at det skyldes forsinkelse i levering af data, som blandt andet drejer sig om en opdatering af kort over lavbundsjorde.

/ritzau/