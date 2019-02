Skandalen om Falcks ageren i sagen om konkurrenten Bios' indtog i Danmark ruller for fuld kraft.

Senest har Palle Smed, der som selvstændig kommunikationsrådgiver blev hyret af kommunikationsbureauet Advice til at modarbejde Bios, erkendt en del af sin rolle og beklager:

'Jeg har handlet uetisk, men det er vigtigt at understrege, at jeg aldrig har leveret baggrundsinformation til noget dansk medie uden, at jeg har fortalt hvem, jeg har arbejdet for og at der har ligget en klar præmis for samarbejdet,' skriver Palle Smed i en mail til B.T.

Palle Smed, der er tidligere chefredaktør for Fagbladet 3F, erkender, at han ikke har fortalt hele sandheden over for et hollandsk medie om sin rolle i sagen.

Udmeldingen kommer, efter den hollandske journalist Eric Smit fra mediet 'Follow The Money' følte sig ført bag lyset.

Netop Palle Smed hyrede mediet, der stammer fra Bios' hjemland, Holland, til at finde kompromitterende oplysninger om selskabet.

Det bekræfter Eric Smit over for B.T.

'Vi blev misinformeret af Palle Smed, som påstod, at han arbejdede for Fagbladet 3F, og at 3F betalte for researchen. Det anså vi for at være sandfærdigt (vi har skriftligt bevis på dette). Vi tjekkede Smed og hans historie, og han virkede som legitim,' skriver Eric Smit og uddyber:

'Vi er chokerede over, at vi er blevet vildledt af Smed, nu da det er kommet frem, at jeres konkurrencemyndigheder har klarlagt, at Falck stod bag og betalte for dette. Kort sagt: det er en afskyelighed,' skriver han og fastslår, at mediet overvejer juridiske skridt.

Palle Smed beklager sagen:

'Men den her sag giver naturligvis anledning til selvransagelse. Jeg burde have fortalt den hollandske researcher om min opdragsgiver. Det gjorde jeg ikke, men blev tværtimod spundet ind i en for mig bekvem forklaring om 3F, som ikke har noget med sagen at gøre. Det skulle jeg aldrig have gjort,' skriver han.

I sidste uge udgav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en rapport om Falcks ageren i sagen, hvor Bios skulle presses ud af landet.

I rapporten kunne man blandt andet læse, hvordan Falck hyrede et kommunikationsbureau, som siden er blevet identificeret som Advice, til at lægge et skjult pres på Bios, der i sidste ende gik konkurs og måtte forlade opgaven som operatør i Danmark.