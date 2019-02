En af de centrale personer i skandalen om Falcks smædekampagne mod konkurrenten Bios skal nu forklare sig.

Der er tale om Palle Smed, som i dag er direktør i Faglige Seniorer. Han skal nu forklare sin arbejdsgiver nærmere om sin rolle i Falck-skandalen.

Det fortæller Ole Ibsen, der er landsformand for Faglige Seniorer, til B.T.

»Som udgangspunkt er det sket lang tid før, Palle (Smed, red.) blev ansat hos os. Men vi tager det op på hovedbestyrelsesmødet i slutningen af måneden, og så må Palle forklare sig,« siger Ole Ibsen.

Palle Smed blev hyret som selvstændig rådgiver af kommunikationsbureauet Advice, der var hyret af Falck til at skabe negativ omtale om Bios, som i 2014 havde vundet et udbud om ambulancekørsel i Region Syddanmark i konkurrence med netop Falck.

I den forbindelse kontaktede Palle Smed et hollandsk medie, 'Follow the Money', til at finde dårlige sager om Bios.

Efter skandalen brød ud i fuld flor med en rapport fra Konkurrencerådet, har en journalist fra mediet været ude og kalde Palle Smed for en løgner.

Han præsenterede sig som værende fra Fagbladet 3F, hvor han tidligere var chefredaktør.

Men i stedet skulle de negative historier om Bios bruges af Advice og Falck til at underminere Bios.

Det hollandske medie overvejer nu retslige skridt, fortalte journalisten Eric Smit tidligere.

'Vi er chokerede over, at vi er blevet vildledt af Smed, nu da det er kommet frem, at jeres konkurrencemyndigheder har klarlagt, at Falck stod bag og betalte for dette. Kort sagt: det er en afskyelighed,' skrev Eric Smit.

Det fik Palle Smed til at gå ud med en beklagelse på Facebook. Men problemerne er endnu ikke ovre.

»Sagen har fået meget opmærksomhed i medierne, og derfor ønsker vi en redegørelse for hans virken i sagen i forbindelse med hovedbestyrelsesmødet,« siger Ole Ibsen, som i øvrigt fortæller, at man er meget tilfreds med Palle Smeds arbejde i Faglige Seniorer.

Landsformand for Faglige Seniorer, Ole Ibsen. Foto: Faglige Seniorer Vis mere Landsformand for Faglige Seniorer, Ole Ibsen. Foto: Faglige Seniorer

Så Palle Smed sidder sikkert i stolen indtil hovedbestyrelsesmødet?

»Ja, det regner jeg bestemt med,« siger Ole Ibsen.

Palle Smed oplyser i en sms til B.T., at han ikke har nogen kommentarer til den ønskede redegørelse.