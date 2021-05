Klassiske koncerter for køer har givet cello-skole så meget opmærksomhed, at den vil opføre koncertsal.

Billeder af unge, musiske talenter fra Scandinavian Cello School, der spiller klassisk musik for køer i en stald på Stevns, er gået verden rundt og er set af millioner.

De aparte billeder har også sat fokus på det dybt alvorlige, musiske projekt bag og sætter nu skub i grundlæggeren af skolens, Jacob Shaws, planer om at opføre en koncertsal i den lille by Lund på Stevns, hvor skolen ligger.

Det fortæller han, efter at historier om koncerterne for køer har været i blandt andet New York Times, på CNN, The Guardian og Süddeutsche Zeitung.

- Allerede dagen efter at New York Times bragte artiklen, blev jeg kontaktet af velgørere fra USA og mulige investorer fra Storbritannien. Der er meget interesse fra musikelskere.

- Så med al denne her interesse prøver vi selvfølgeligt nu at skabe endnu mere interesse for at få partnere - også danske - til koncertsalen, siger Jacob Shaw.

Scandinavian Cello School ligger ved den lille landsby Lund på Stevns med udsigt til Møn. Her samles talenter fra hele verden, der dyrker deres musik og udvikler deres talent i en uformel ramme.

Med den voldsomme opmærksomhed de seneste uger mener Jacob Shaw, at det er nu, der skal rejses omkring seks millioner kroner til at udvide med en koncertsal.

- Det har været en drøm at starte en koncertsal, siden jeg var ti år gammel. Og for et par år siden tænkte jeg, at stedet her ville være et fantastisk sted at gøre det.

- Det er et område i stærk udvikling, der ligger en time fra lufthavnen og har fået en ny jernbane. Og nu står det klart, at der er et marked for det og en efterspørgsel, siger Jacob Shaw.

Jacob Shaw er selv en internationalt anerkendt cellist, der opdagede Stevns, da han boede i Danmarks fra 2011.

Han har gennem hele sine karriere arbejdet med at bringe klassisk musik ud af sine vante rammer til eksempelvis fængsler eller ældrecentre.

Det er samme tanke, der ligger bag de ugentlige koncerter for køer. Den opstod, da coronarestriktioner satte en stopper for koncerter for mennesker. Koncerterne er dog ikke kun for køernes skyld.

- Idéen er, at hvis vi kan tage vores musikere til overraskende og måske lidt mærkeligt steder, så tænker de ikke så meget på de tekniske aspekter.

- De opdager, at når de er helt afslappede og måske endda griner lidt ad absurditeten, mens de spiller, er de ikke stressede og bekymrede. Og det minde kan de tage med, når de skal spille koncerter, siger Jacob Shaw og afslutter:

- De ved, at hvis de kan levere på det højeste plan i en kold kostald, så kan de også på scenen i Royal Albert Hall.

/ritzau/