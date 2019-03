Tidligere i marts kom det frem, at en lang række unge kvinder tilbage i 2015 blev udsat for krænkende adfærd i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).

Krænkelserne bestod blandt andet af befamlinger, upassende bemærkninger og sexistiske kommentarer i en privat Facebook-tråd.

Nu står en af de kvinder, der blev udsat for krænkelserne, frem.

Caroline Holdflod Nørgaard var dengang i 2015 og er stadig i dag medlem af DSU, og i et debatindlæg i Politiken fortæller hun, at hun var en af de syv kvinder, der var genstand for en række sexistiske kommentarer i en privat Facebook-tråd, som flere mandlige medlemmer havde sammen.

Sammen med fire andre kvinder sendte hun i 2017 et brev til DSU's hovedbestyrelse, hvori de fortalte om de grænseoverskridende oplevelser med den daværende formand.

Hun fortæller, at det var de involverede kvinders eget ønske at holde sagen uden for mediernes søgelys, og at det var et ønske, der blev respekteret af både DSU og Socialdemokratiet.

Caroline Holdflod Nørgaard fortæller nemlig, at hun var tryg ved den måde, som partiet håndterede sagen, og at hun 'frygtede, hvordan medierne og folkedomstolen på Facebook ville omtale mig og de andre kvinder, hvis vi offentliggjorde historien'.

Men hvorfor står hun så frem nu? Det beskriver hun også i debatindlægget.

Sagen er nemlig den, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, kendte til den reelle årsag til, at formand i DSU, Lasse Quvang Rasmussen, i 2017 trådte tilbage fra posten, fordi han var 'overbelastet'.

Den rigtige grund var dog, at tilbagetrækningen skyldtes den grænseoverskridende adfærd.

Det fik blandt andet Venstres politiske ordfører, Britt Bager, til den 15. marts at rette et skarpt angreb mod Mette Frederiksen i et blogindlæg på TV 2, og det er det angreb, som nu har fået 24-årige Caroline Holdflod Nørgaard til at tage bladet fra munden.

'I stedet for at slå politisk mønt og forsøge at score point på de her forfærdelige sager, som har ramt et bredt spektrum af de politiske ungdomsorganisationer, burde Britt Bager være sit ansvar og sin position bevidst og fremme muligheden for, at andre kan stå frem, hvis de oplever noget lignende,' skriver Caroline Holdflod Nørgaard i debatindlægget.

Faktisk afslører Caroline Holdflod Nørgaard, at hun netop også har ønsket at holde sagen ude af mediernes søgelys, fordi hun frygtede, at andre politiske modstandere kunne finde på at udnytte situationen til at sætte Socialdemokratiet i et dårligt lys.

Og det er altså den frygt, som Caroline Holdflod Nørgaard nu føler, at Britt Bager har bekræftet.

Men Britt Bagers blogindlæg handlede slet ikke om at udnytte situationen, hvis man spørger hovedpersonen selv.

»Mit ærinde med at sætte fokus på krænkelser i ungdomspartier og andre steder, hvor de måtte forekomme, er at rette projektørlyset mod disse krænkelser og ikke mindst krænkerne. Det er vigtigt, at vi får talt om problemet igen og igen, så vi kan komme det til livs. Vejen frem er ikke at dække over det, det er er helt forkert signal at sende til unge piger. For Ingen kvinder – eller mænd – skal finde sig i at blive krænket,« oplyser Britt Bager i et skriftligt svar.