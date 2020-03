Regeringen vil skrue op for bøder til virksomheder, som holder åbent under coronaudbruddet i strid med påbud.

Hvis en restaurant, bodega eller frisør trodser regeringens påbud om at holde lukket under det nuværende coronaudbrud, skal det straffes med en bøde på mindst 10.000 kroner.

Sådan lyder et lovforslag fra regeringen, som Ritzau har set, hvor der lægges op til at hæve det nuværende bødeniveau.

I dag er bøden på 5000 kroner, men forslaget er at give bøder efter størrelsen på virksomheden.

For virksomheder med op til ni ansatte er bøden for at overtræde forbuddet 10.000 kroner første gang.

Skulle virksomheden igen trodse forbuddet, stiger bøden til 20.000 kroner og derefter 30.000 kroner.

For virksomheder mellem 10 og 49 ansatte er taksterne 20.000, 40.000 og 60.000 kroner.

En virksomhed med mere end 50 ansatte, skal ved første overtrædelse punge ud med 40.000 kroner. I de næste tilfælde vil bøden lyde på 100.000 kroner og 150.000 kroner.

Regeringen skriver i lovforslaget, at bøderne vil kunne stige yderligere, hvis man skulle overtræde forbuddet for fjerde gang.

Bøderne er rettet mod virksomheder, som regeringen i sidste uge gav påbud om at lukke for at begrænse smitten af coronavirus.

Det gælder eksempelvis shoppingcentre, restauranter, barer, natklubber, fitnesscentre, frisører, solcentre, tatovører og vandpibecaféer.

Der er indtil videre givet flere bøder til virksomheder, som ikke har fulgt reglerne.

Blandt andet er der givet bøder til vandpibecaféer i Aarhus og København, et værtshus i Odense og en restaurant i Henne Strand i Vestjylland.

Indtil videre gælder påbuddet til og med 13. april.

/ritzau/