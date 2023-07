Den konservative borgmester Gert Jørgensen og Sorø Kommune beskyldes nu for at give forkerte oplysninger til den kommunale vagthund Ankestyrelsen.

Det fremgår af et brev, som en række gruppeformænd – herunder borgmesterens faste borgerlige støtter i Sorø Byråd – har sendt til Ankestyrelsen.

Anledningen er sagen om Gert Jørgensens særlige borgmesterkonto, der er blevet brugt til at dele ulovlige gaver, tilskud og sponsorater ud for i alt 142.000 kroner siden 2014.

Sorø Kommune påstår i redegørelsen til Ankestyrelsen, at 'alle medlemmer af kommunalbestyrelsen har været bekendt med både kontoens eksistens og beløbsrammen'. Ifølge kommunen er det sket i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Det mener politikere fra SF, Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale, Enhedslisten og Nye Borgerlige er forkert:

»Vi ved naturligvis godt, at borgmesteren har haft et budget til repræsentation, så det har været muligt at give en erkendtlighed i forbindelse med jubilæer, runde fødselsdage med mere. Vi vidste ikke, at kontoen også blev brugt til bidrag til foreninger, sponsorater, personalegoder og til betaling af leverandører med videre,« skriver politikerne i brevet til Ankestyrelsen.

Sagen i Ankestyrelsen er en direkte konsekvens af de mange historier, som B.T. siden maj har afdækket om Gert Jørgensens særlige borgmesterkonto.

Kontoen er blandt andet blevet brugt til, at borgmesteren og en række topfolk i kommunen og deres ledsagere fik billetter til Kurt Ravn- og Lene Siel-koncerter for 33.198 kroner. Gert Jørgensen har også doneret 17.180 kroner til partifællen Peter Nygaards brandmandsfester i en personaleforening, ligesom borgmesteren var inhabil, da han donerede 5.000 kroner til en forening, hvor han selv sidder som kasserer.

Sorøs borgmester Gert Jørgensen og hans forvaltning har ikke givet retvisende oplysninger til Ankestyrelsen, mener en række politikere. Foto: Anthon Unger Vis mere Sorøs borgmester Gert Jørgensen og hans forvaltning har ikke givet retvisende oplysninger til Ankestyrelsen, mener en række politikere. Foto: Anthon Unger

I redegørelsen til Ankestyrelsen erkender Sorø kommune, at såvel kontoen som de konkrete tilskud enten er ulovlige eller problematiske.

B.T. kunne søndag fortælle, at de konkrete tilskud og sponsorater aldrig blev forelagt kommunalbestyrelsen. Men heller ikke kontoens eksistens har byrådet kendt til, fortæller Nye Borgerliges Susanne Borggaard:

»Jeg er ikke enig i kommunens påstand om, at vi har kendt til kontoen. Det er vigtigt at sige fra, når der bliver lavet en fejl fra kommunens side. Ankestyrelsen skal have et præcist grundlag at vurdere ud fra, og derfor gør vi opmærksom på fejlen,« siger hun.

Venstres gruppeformand Jakob Spliid siger:

Sorø Kommune er i øjeblikket i vælten på grund af borgmester Gert Jørgensens særlige borgmesterkonto. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Sorø Kommune er i øjeblikket i vælten på grund af borgmester Gert Jørgensens særlige borgmesterkonto. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Kontoen har ikke været synlig for os under budgetforhandlingerne. Den har ligget gemt i en større pulje, og derfor har vi gerne villet kommunikere til Ankestyrelsen, at vi ikke er enig i det, der fremgår af redegørelsen om vores kendskab til kontoen,« siger han.

Ankestyrelsen skal på baggrund af redegørelsen fra Sorø Kommune tage stilling til, om der skal indledes en tilsynssag.

En aktindsigt viser, at der hvert år siden 2014 er blevet sat mellem 120.800 og 192.600 kroner til side til Gert Jørgensens særlige borgmesterkonto. Pengene har også skullet dække borgmesterens almindelige repræsentation.

Både Venstre og Nye Borgerlige understreger, at de trods brevet til Ankestyrelsen stadig bakker op om borgmesteren.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Gert Jørgensen.