To år bag tremmer.

Så lang tid skal byrådspolitikeren Dragan Popovic, der er medlem af Hillerød Byråd for Venstre, i fængsel. Det samme skal hans mor.

Det skriver Sjællandske medier.

Dragan og Gordana Popovic blev fredag kendt skyldige i et forsøg på hvidvask af særlig grov beskaffenhed.

Førstnævnte er desuden blevet frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed – både i Danmark og udlandet. Det gælder 'indtil videre,' skriver mediet.

Det var i oktober sidste år, at Ekstra Bladet på baggrund af en aktindsigt i anklageskriftet kunne skrive, at byrådspolitikeren var blevet tiltalt for at have været med til at hvidvaske næsten 12 millioner gennem busselskabet 'Top Tourist'.

Her kom det frem, at sagen havde forbindelse til to serbiske brødre, der er tiltalt for at stå bag et kriminelt netværk og for at have smuglet mindst 769 kilo kokain ind i Danmark.

Dragon Popovics busselskab er ikke blevet dømt for hvidvask - og slipper derfor med at skulle betale en bøde på seks millioner, som anklagemyndigheden gik efter.

Retten fandt det nemlig ikke bevist, at pengetransporterne skulle være sket fra en bus i 'Top Turist'.

Mor og søn har nu udbedt sig betænkningstid i forhold til at anke sagen til landsretten.