Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det flyver med beskyldninger mellem byrådspolitikerne i Kerteminde Kommune.

Bølgerne gik højt mellem Alex Haurand (SF) og Henrik Madsen (K), hvor førstnævnte anklages for at have lækket oplysninger til pressen-

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Det er på baggrund af en artikel i Kjerteminde Avis, at Henrik Madsen, anklager Alex Haurand for at lække oplysninger fra et lukket punkt.

Alex Haurand erkender dog, at han måtte modsige sig selv én enkelt gang, da han gav Fyens Stiftstidende adgang til en præsentation fra et lukket møde.

»Men hvis der er nogen af mine kolleger her, der anklager mig og vil anmelde mig for at lække fortrolige oplysninger, så synes jeg bare, man skal komme ud af starthullerne og gøre det, og ikke bare sende mig en sms med det,« afsluttede Alex Haurand.

Henrik Madsen afviser dog at have anklaget Torben Andersen for noget. Han henviser til, at han har spurgt indtil om han har nogen aktier i den sag, da Haurand har en forbindelse til journalisten bag artiklen i Kjerteminde Avis.

Herefter fortsatte mundhuggeriet og borgmester Kasper Ejsing Olesen blev nødt til at bryde ind minde de tilstedeværende om at holde en ordentlig tone.