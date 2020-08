»Det er unødvendigt at påpege, at jeg er ung. Det her handler om, at vi er politisk uenige, og hvis man ikke har nogen argumenter, der er af politisk karakter, så må man gemme dem eller tænke dem inde i sit hoved.«

Et møde i Aarhus Byråd tog sig lidt af en drejning, da disse ord faldt fra den 27-årige byrådspolitiker Louise Lindskrog (S).

En anden byrådspolitiker, Gert Bjerregaard (V), havde nemlig indledt sit svar på Louise Lindskrogs oplæg om spildevand og sprøjtemidler med at kommentere sin kollegas alder og viden om emnet:

»Ja, det er tydeligt, at den unge socialdemokratiske ordfører både har glemt konduiten, men også tydeligvis ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i sagen her,« lød det fra venstrepolitikeren efterfulgt af en opfordring til, at Louise Lindskrog skulle læse op på emnet.

Louise Lindskrog er 27 år gammel og har været medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokratiet siden 1. januar 2018.

Louise Lindskrog havde flere gange under mødet glemt konduiten og tiltalte kolleger ved fornavn i stedet for både fornavn og efternavn, hvilket Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard også påtalte.

Men det er ikke det, Louise Lindskrog tager med sig fra Gert Bjerregaards kommentar:

»Jeg bliver frustreret. Min alder har jo simpelthen ikke noget at gøre med den konkrete debat om drikkevand i Aarhus,« siger Louise Lindskrog til B.T.:

»Det er en kendt uenighed mellem Socialdemokratiet og Venstre, og at han så hiver min alder frem og siger, at det er, fordi jeg ikke har forstået sagen, det synes jeg er en træls debatkultur, nedladende og belærende, og det som jeg kalder for mansplaining.«

Louise Lindskrog mener, at det er et generelt problem i politik, at kvinder mødes af nedladende kommentarer, der blandt andet er rettet mod deres køn og alder:

»Jeg sidder dagligt sammen med Ango (Ango Winther (S), red.), som har været i kommunalpolitik i mange år, og når han fremfører ting, så mødes det med respekt, og når jeg fremfører det samme, mødes det med argumenter, der handler om mit køn, og hvor ung jeg er,« siger Louise Lindskrog:

Hvad betyder 'mansplaining' Mansplaining er sammensat af det engelske ord man og explain (forklare). Begrebet defineres som "at forklare noget til nogen, som regel en mand til en kvinde, på en måde, der betragtes som nedladende eller ringeagtende". Ordet stammer fra engelsk, men er også begyndt at forekomme på dansk.

»Så der er en forskel på, hvordan unge kvinder bliver mødt i politik i forhold til, hvordan mænd bliver mødt.«

Qua din alder har du jo ikke været ligeså længe i politik, som Gert Bjerregaard har. Handler Gert Bjerregaards kommentar ikke bare om, at du er mindre erfaren?

»Det har du jo ret i, men så kunne han jo italesætte den konkrete erfaring, men det er jo ikke det, der er hans intention, når han siger, at jeg er ung, og det kæder jeg sammen med den måde, de ældre herrer i Venstre taler til unge kvinder.«

Er det specifikt fra 'ældre herrer i Venstre' du oplever det?

»Ja, det er det. Jeg oplever det ikke fra andre kanter. Det ville simpelthen ikke ske, at mænd fra mit parti ville tale til kvinder i byrådssalen på den måde. Det er en generel problematik, men for mit eget vedkommende oplever jeg det i højere grad fra dem i Venstre.«

Problemet med nedladende kommentarer til kvinder i politik på baggrund af køn og alder rækker ud på den anden side af dørene til Byrådssalen i Aarhus, mener Louise Lindskrog, hvorfor hun til mødet valgte at påpege, at hun mente, at Gert Bjerregaards kommentar var upassende:

»Jeg oplever det ofte, og hvis man skal ændre på det, så er man nødt til at italesætte det, når det sker. Vi må alle tage et ansvar for det og lave om på det, når politikere i stedet for at anvende relevante argumenter bruger køn, alder og udseende eller sexchikanerende bemærkninger til at understrege en pointe,« siger hun.

Gert Bjerregaard har sendt et svar til B.T. på SMS, hvori han skriver, at vi kun må bruge svaret, hvis det fulde citat bringes:

Gert Bjerregaard er 57 år og har været medlem af Aarhus Byråd for Venstre siden 1. januar 2002.

'Som det fremgår af byrådsreferatet fra den 12/8 overholder Louise Lindskrog ikke taletidsreglerne og anerkender åbenbart heller ikke, at vi som byrådsmedlemmer ikke må tale direkte til hinanden. Vi har aftalt et kodeks i byrådet, hvor man tiltaler hinanden med det fulde navn,' skriver politikeren og fortsætter:

'Begge dele blev påtalt af borgmester Jacob Bundsgaard. Efter jeg fik ordet, var jeg ærlig talt lidt træt af Louise Lindskrog, som desværre ofte tilsidesætter alle gældende regler, og det tillægger jeg hendes relativt korte tid i byrådspolitik.'

I SMS'en fra Gert Bjerregaard understreger han, at han ikke har yderligere kommentarer.

B.T. ville ellers gerne have spurgt, om byrådspolitikeren selv kan genkende, at han skulle have talt nedladende til Louise Lindskrog på baggrund af hendes alder og køn, og om han kan genkende, at der er et generelt problem med en nedladende tone mod kvinder i Venstre.