Kommuner må selv melde sig ind i kampen om reform af udligningssystemet, mener økonomi- og indenrigsminister.

Der er brug for en mere retfærdig fordeling af midler mellem landets 98 kommuner.

Sådan lyder kravet fra hele 94 procent af landets kommunalpolitikere ifølge en spørgeskemaundersøgelse, som nyhedsmagasinet Danske Kommuner har foretaget.

Udligningssystemet omfordeler hvert år 17 milliarder kroner mellem Danmarks 98 kommuner.

De senere år har kommunerne påpeget en række skævheder i systemet.

Allerede i 2015 aftalte et flertal på Christiansborg, at udligningssystemet skulle have en overhaling.

Et såkaldt finansieringsudvalg fik til opgave at kigge på mulige modeller.

Men da udvalgets rapport udkom i februar sidste år, kunne man ikke blive enige blandt partierne på Christiansborg om at pege på en løsning.

Også blandt kommunerne selv var der uenighed.

Kommunerne i hovedstadsområdet mente, at de skulle tilgodeses, mens kommuner i provinsen mente, at det var deres tur til at blive kompenseret.

Det fik kommunernes egen interesseorganisation, Kommunernes Landsforening (KL), til at melde sig ud af arbejdet i finansieringsudvalget.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) efterlyser nu, at kommunerne selv kommer på banen.

- Den dag alle landets 98 kommuner er enige om, hvordan udligningen skal være, vil Folketinget kunne gennemføre det, siger ministeren i et skriftligt svar til Danske Kommuner.

Men ministeren skal ikke regne med, at kommunerne kan finde fælles fodslag, lyder det fra kommunernes formand, Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Det er en opgave, der kun kan løses af Folketinget, mener han.

- Selvfølgelig er det ikke den rareste opgave, fordi man skal tage fra nogen og give til nogle andre. Og det bliver man sjældent populær af, men man kan ikke bede kommunerne om at løse den her opgave. Det må være Folketinget, der løser den, siger Jacob Bundsgaard til bladet.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille forventer, at regeringen vil tage sagen op igen på den anden side af et folketingsvalg.

/ritzau/