Martin Henriksen har flere udfordrere til formandsposten i Nye Borgerlige, såfremt partiet lever videre.

Byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Næstved Githa Nelander har tænkt sig at tage kampen op mod Martin Henriksen om formandsposten i partiet.

Det siger hun til Ritzau, efter at Martin Henriksen officielt har meldt ud til DR, at han vil være formand.

Githa Nelander mener, at hun har en realistisk chance. Det handler om, hvilken profil medlemmerne i partiet vil have, siger Githa Nelander, der også sidder i regionsrådet i Region Sjælland.

- Martin Henriksen ser jeg som en tydelig DF'er.

- Det DNA, DF har, kan man tydeligt mærke stadig sidder i ham. Det er der ikke noget forgjort i. Men jeg kan godt frygte, at vi bliver trukket i den retning, siger Githa Nelander.

Adspurgt ind til den konkrete forskel på hende og Henriksen siger hun, at hun "er mere til den liberale del".

Martin Henriksen har gentagne gange sagt, at han gerne vil være formand for Nye Borgerlige, men har ventet med at offentliggøre et officielt kandidatur. Det er torsdag sket.

Han har tidligere været en markant Christiansborg-politiker for Dansk Folkeparti, men blev ikke genvalgt til Folketinget ved valget i 2019. Han forlod partiet i 2022.

Githa Nelander tror dog ikke på, at Henriksen kan vinde på kendisfaktor:

- Jeg tænker, jeg har en realistisk chance, og det er det, jeg mærker på medlemmerne. Der foregår meget i baglandet i øjeblikket, og ud fra det tager jeg en vurdering, siger hun.

Også lokalformand i København Nis Otto Kristensen har tidligere sagt, at han vil være formand for partiet, og det er stadig hans holdning:

- Jeg ser det som en borgerpligt at gå til kampvalg, siger han.

Nis Otto Kristensen mener egentlig, at Martin Henriksen er et både venligt, behageligt og dygtigt menneske, og at han kunne være en fin formand for Nye Borgerlige.

- Men der har været alt for meget hurlumhej i omklædningsrummet. Der er tilsyneladende en masse fraktioner i partiet. Nogle vil have Martin Henriksen, nogle vil have Henriette Ergemann, nogle kan ikke bestemme sig, og så har vi Peter Seier Christensen på midtbanen, der ikke har valgt side, siger Nis Otto Kristensen.

Peter Seier Christensen er sygemeldt løsgænger i Folketinget. Hvis han nedlægger sit mandat, er Henriette Ergemann førstesuppleant, og hun har meldt sig klar til at overtage pladsen i Folketinget.

Der lægges altså op til et kampvalg - hvis Nye Borgerlige overhovedet overlever som parti.

I januar meldte stifter af Nye Borgerlige Pernille Vermund sig ud af partiet, opløste folketingsgruppen og søgte, at hovedbestyrelsen nedlagde partiet.

Der er dog uenighed i hovedbestyrelsen om, hvorvidt det skal ske.

I sidste ende bliver det op til medlemmerne på et ekstraordinært årsmøde at afgøre partiets skæbne. En præcis dato for det årsmøde kendes endnu ikke, men ifølge DR vil det blive afholdt i april.

