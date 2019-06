Det er et krav at give håndtryk for at blive dansk statsborger, men det afviste byrådsmedlem at stemme for.

Byrådsmedlem Lars Hansen er blevet smidt ud af Venstre, fordi han stemte imod tvunget håndtryk i forbindelse med grundlovsceremonier i Billund Kommune.

Han har kaldt det symbolpolitik af værste skuffe og stemte imod, da byrådet skulle vedtage proceduren med håndtryk, der er et krav for at blive dansk statsborger.

Det er i den grad noget, der har givet uro i geledderne i Venstre. Over for DR Nyheder kommer han med en opsang til sit tidligere parti.

- Jeg troede, at DF (Dansk Folkeparti, red.) var det mest topstyrede parti, vi har i Danmark, men jeg må sgu bøje mig og sige undskyld til de DF'ere, jeg har drillet på min vej. For jeg er lige kommet ud af et parti, der i den grad også er topstyret, siger Lars Hansen.

Det er en enig bestyrelse, der har truffet beslutningen om at ekskludere ham fra partiet, der ellers normalt bryster sig af, at der er højt til loftet og langt til døren.

Bestyrelsen understreger ifølge JydskeVestkysten, at ekskluderingen ikke alene sker på baggrund af en enkelt sag, men på grund af "gentagne tillidsbrud gennem årene som byrådsmedlem for Venstre".

Peter Fredensborg, gruppeformand for Venstre i Billund byråd, beklager situationen.

- Det er en meget beklagelig situation og en trist udgang på et kedeligt forløb. Venstre er svækket og går fra ti til ni medlemmer i byrådet, men på trods af det har Venstres kommuneforening fundet det her skridt nødvendigt, og det bakker jeg op om, siger han.

Lars Hansen fortsætter nu som løsgænger i byrådet, hvor Venstre har borgmesterposten.

Fungerende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) gennemførte 17. januar den første grundlovsceremoni med de omdiskuterede håndtryk, hvor hun selv gav hånd.

I juni sidste år aftalte regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en række stramninger på statsborgerskabsområdet, hvor håndtryk indgik.

Støjberg har åbnet for tvangsbøder, hvis kommunerne ikke lystrer.

