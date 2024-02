I 30 år var Lars Mogensen medlem af Venstre.

Men nu er det slut. I stedet skifter byrådsmedlemmet i Viborg til et andet parti af især én årsag.

»Jeg har tænkt på det længe. Venstres initiativ til en CO2-afgift på landbruget var nok dråben,« siger Lars Mogensen til TV Midtvest.

Den nu tidligere Venstre-lokalpolitiker bakkede oprindeligt op om, at partiet gik i regering med Socialdemokratiet og Moderaterne, men siger nu til TV Midtvest, at han har »uendelig svært« ved at se Venstres aftryk på regeringens politik.

Lars Mogensen – der selv har et landbrug på 100 hektar – har i stedet meldt sig ind i Liberal Alliance.