Liberal Alliances medlem af Aarhus Byråd, Almaz Mengesha, har valgt at melde sig ud af partiet og fremover være løsgænger.

Årsagen er partiets nye retning, hvor man skal fungere som en 'bidsk liberal vagthund'.

Det forklarer hun både til Århus Stiftstidende og i en pressemeddelelse.

»Jeg kunne godt lide profilen under den tidligere ledelse, hvor man indgik kompromiser for at opnå resultater,« fortæller hun til lokalmediet.

I pressemeddelelsen - som hun har delt på Facebook - forklarer hun, at hun i sin tid stillede sig til rådighed for Liberal Alliance, fordi hun havde 'en stærk politisk vision om at skabe bredde i partiet', ligesom hendes mål var at vise, at 'partiet også har en stærk socialpolitisk dagsorden'.

Samtidig forklarer hun, at hendes tilgang til det politiske arbejde er præget af 'en pragmatisme, hvor ideologien aldrig er en absolut størrelse':

'Efter folketingsvalget, hvor LA som bekendt gik markant tilbage, er der valgt en ny ledelse og en ny retning for partiet. Jeg føler mig ganske overbevist om, at den nye ledelse, med den nye politiske leder Alex Vanopslagh i spidsen, vil lykkes med at føre partiet tilbage til dets stærke ideologiske rødder,' skriver hun i pressemeddelslen, som fortsætter:

'Det er vigtigt for partiets troværdighed, at dets medlemmer kan se sig selv i den nye rolle, hvor partiet, med partiets egne ord, skal fungere som en 'bidsk liberal vagthund'.'

Men den nye rolle kan hun ikke se sig selv i.

'Jeg finder det mest rigtigt, at den nye ledelse har de rigtige mennesker om bord, når den i løbet af efteråret skal udvikle den nye politiske retning for partiet, og jeg er i den forbindelse kommet frem til, at jeg ikke er den rigtige til det arbejde,' forklarer hun.

På Facebook slår hun fast, at hendes beslutning om at melde sig ud og blive løsgænger ikke har noget at gøre med partiets nye leder, Alex Vanopslaghs, ledelesesstil:

'Alex står for mig som et lysende politisk talent, og er der en person, der kan bringe partiet tilbage til dets rødder, er det ham. Det har jeg også meddelt Alex,' skriver hun.

Liberal Alliance fik et katastrofalt folketingsvalg i begyndelsen af juni, hvor partiet endte med at gå fra at have 13 mandater til blot at have fire. Samtidig blev partiets politiske leder, Anders Samuelsen, ikke valgt ind - og han valgte efterfølgende at træde tilbage.