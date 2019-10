Det var en "once in a life time" mulighed, da byrådsmedlem i Vejle Niels Clemmensen (V) tidligere på året blev inviteret med på ferie til Caribien.

Sådan beskriver han selv ferien, og derfor valgte han at søge orlov fra byrådet i cirka en måned. Som byrådsmedlem får man løn under orlov, og det samme gør suppleanten som kaldes ind.

- Da chancen bød sig, sprang vi til. Men vi vidste ikke, at det var med vederlag, siger Niels Clemmensen.

- Men da snakken kom i sommer med borgmesteren fra København (teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager, red.), som søgte sygeorlov med vederlag, var jeg inde og se, om jeg også fik vederlag. Og det gjorde jeg.

DR har lavet en kortlægning, som viser, at 194 byrådspolitikere har været på orlov med løn i indeværende valgperiode.

13 gange skyldtes det ferie.

Niels Clemmensens vederlag var på cirka 17.000 kroner, fortæller han. Politikeren, der ved siden af byrådsarbejdet er landmand, har ikke dårlig samvittighed over at have modtaget vederlaget.

- Halvdelen er betalt tilbage i skat. Der er 10.000 tilbage. Jeg har siddet i byrådet i 20 år, og ser vi ud over den kam, at jeg har søgt orlov den ene gang, er det ikke det, der får mig til at få dårlig samvittighed over, at jeg har søgt orlov.

- Det var noget helt, hvis det var noget, jeg havde brugt hvert år. Så synes jeg nok, at det var misbrug, siger han og tilføjer:

- Jeg synes ikke, at det er rimeligt, at man får vederlag, men jeg vil heller ikke sige, at det her er noget, der får mig til at få dårlig samvittighed, at jeg har gjort det den ene gang, siger han.

/ritzau/