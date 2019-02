Hvorfor giver kommunernes forening, KL, løn i 13 måneder til direktør Arne Eggert, hvis han har misligeholdt sit ansættelsesforhold?

Det spørger man sig selv om på Frederiksberg Rådhus - og en enig magistrat (økonomiudvalg, red.) har derfor bedt KL om en redegørelse i sagen, hvor direktør Arne Eggert forleden blev afskediget efter det kom frem, at han havde sendt upassende beskeder til flere kvindelige kolleger.

Samtidig kom det frem, at Arne Eggert får sin normale løn i 13 måneder - i alt 1,77 millioner kroner.

Der bliver dog ikke tale om noget gyldent håndtryk. Alligevel ryster man på hovedet på Frederiksberg.

DJØF: Der er ingen beviser Hos fagforbundet DJØF anser man sagen som afsluttet med indgåelsen af aftalen om Arne Eggerts fratræden. 'Når vi indgår i forhandlingerne med arbejdsgiverne om fratrædelsesvilkårene, vurderer vi de oplysninger og den dokumentation, som arbejdsgiveren forelægger. Der foreligger ingen dokumentation i den konkrete sag for, at vores medlem væsentlig skulle have misligholdt sit ansættelsesforhold,' skriver forbundet i en e-mail til B.T.

»Det er uforståeligt, at man har valgt at opsige direktøren med 13 måneders løn. Med den adfærd, han ifølge medierne har udvist, skulle man tro, der var grundlag for at bortvise ham uden løn;« siger Sine Heltberg, der er poltiisk ordfører for Socialdemokratiet på Frederiksberg.

Hun stod bag forslaget om en redegørelse, som alle andre partier - lige fra Enhedslisten til Liberal Alliance - bakkede op om.

»I en tid, hvor alle kommuner skal passe på pengene og må spare på store serviceområder, er det provokerende, at en direktør skal have så stort et beløb efter at have udvist en krænkende adfærd over for kvindelige medarbejdere,« siger Sine Heltberg.

Tilbage i 2010 fyrede Frederiksberg sin kommunaldirektør, Suzanne Aaholm, som ifølge kommunen havde forsømt sine pligter.

Hendes fagforbund DJØF slæbte kommunen i retten, men kommunen endte med at vinde sagen - og Suzanne Aaholm fik ikke en krone med sig fra Frederiksberg Rådhus.

KL burde forfølge samme strategi, mener Sine Heltberg.

»Jeg tror, det krænker mange menneskers retsfølelse, at man gang på gang oplever, at mennesker i samfundets top belønnes fyrsteligt, selv om de svigter deres ansvar.«

KL oplyser til B.T., at man har svaret på henvendelsen fra Frederiksberg Kommune, men at man har yderligere kommentarer til sagen.