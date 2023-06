Politikerne i Københavns Borgerrepræsentation har tidligere på ugen droppet ordningen med gratis adgang til Tivoli.

Men Folketingets formand, Søren Gade (V), slår fast, at politikerne på Christiansborg fortsat skal kunne få et såkaldt Guldkort til Tivoli uden at betale en krone, skriver DR.

I tirsdags udsendte Ombudsmanden ellers en pressemeddelelse om, at de kommunale politikere ikke må få gratis guldkort til Tivoli til en værdi af 1.399 kroner.

»Ombudsmanden har meddelt kommunen, at han er enig i, at det ikke er i overensstemmelse med de principper, der gælder for offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele, at medlemmer af Borgerrepræsentationen modtager gaver af den omhandlede karakter,« lød det fra Ombudsmanden.

Tivoli vil nu se på, om politikerne på Christiansborg ikke længere skal have gratis Guldkort til Tivoli.

Men Søren Gade mener altså ikke, at der er nogen problemer i, at folketingspolitikerne får gratis Tivolikort.

»Der er stor forskel på at være kommunalpolitiker og folketingspolitiker. Folketinget er som parlament ikke en forvaltningsmyndighed og ikke underlagt forvaltningsloven. De beslutninger, man træffer ude i kommunerne, har direkte indflydelse på eksempelvis Tivoli, det har vores beslutninger ikke,« siger han til DR.

Det kan dog godt være, at politikerne i Folketinget fremover selv skal betale, når de og deres nære skal i Tivoli.

Pressechefen i Tivoli, Torben Plank, oplyser nemlig, at Tivoli nu er i gang med at undersøge, om det også skal være slut med at give folketingspolitikere gratis Tivolikort.