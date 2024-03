Det, der skete på dansegulvet under en julefrokost, endte med at koste Morten Andersen borgmesterposten i Nordfyn.

Nu kommer den detroniserede bykonge med en opsigtsvækkende udmelding.

Under julefrokosten på Særslev Forsamlingshus 2. december 2022 kyssede Venstre-borgmesteren med en kvindelig ansat på dansegulvet.

Et halvt år senere var han færdig som borgmester – efter 13 år på posten.

Kommunens magtfulde økonomiudvalg havde enstemmigt udtrykt mistillid til Morten Andersen, hvorefter borgmesteren selv trak sig, selvom Nordfyns Kommune oplyste, at det hele tiden har »været kommunens vurdering, at der ikke er tale om en krænkelsessag«.

Siden har der været stille om den tidligere bykonge, men åbner han døren på klem for et politisk comeback.

»Jeg lukker ingen døre,« siger Morten Andersen til TV 2 Fyn.

Her understreger den tidligere borgmester også, at han ikke fortryder noget i den meget omtalte kyssesag, som han kalder »en storm i et glas vand«.

Økonomiudvalget begrundede ellers mistillidsvotummet med, at Morten Andersen var kommet med skiftende forklaringer for at dække over upassende opførsel.

Den tidligere Nordfyn-bykonge er stadig medlem af Venstre.