Ekstra Bladet har beskrevet mistænkelige forhold ved renovering af departementschef Jens Brøchners sommerhus.

Departementschef i Skatteministeriet Jens Brøchner har afbrudt et samarbejde med et byggefirma, som har stået for renovering af hans sommerhus i Rørvig.

Det sker, efter at Ekstra Bladet har afsløret mistænkelige forhold ved byggeriet. Desuden har 3F har anmeldt sagen om byggeriet til Arbejdstilsynet.

- For ikke at løbe ind i en situation i forhold til noget som helst har jeg opsagt kontrakten øjeblikkeligt, siger Jens Brøchner til Ekstra Bladet.

Avisen har beskrevet, hvordan to litauiske håndværkere - uden registrering - bygger på et anneks og en terrasse på et sommerhus, som tilhører Skatteministeriets departementschef, Jens Brøchner.

Forholdene ved byggeriet har fået 3F til at slå alarm og anmelde sagen til Arbejdstilsynet.

- Det er mistænkeligt, hvad der foregår ved departementschefens sommerhus, siger Keld Jensen, der er konsulent i 3F, til Ekstra Bladet.

Håndværkere overnatter i sommerhuset, og de har oplyst overfor både Ekstra Bladet og 3F, at de arbejder for et litauisk firma ved navn UAB Lauvista.

Midt i januar har håndværkerne - ifølge eget udsagn - været i gang i en uges tid. Alligevel er arbejdet på departementschefens sommerhus ikke registreret i det lovpligtige RUT-register for udenlandsk arbejdskraft.

- Udenlandske tjenesteydere skal være registreret i RUT-registret med de forskellige opgaver og adresser, når arbejdet går i gang, siger arbejdsmarkedsforsker Jens Arnholtz, Faos, Københavns Universitet.

- Ellers kan Arbejdstilsynet, Skat og andre myndigheder ikke kontrollere, om alt er efter reglerne, fortæller han.

Det litauiske firma UAB Lauvista lader ellers til at kende reglerne, da det har registreret arbejde på en anden nordsjællandsk adresse i 2020. Derfor undrer det fagforeningen, at det ikke er sket ved Jens Brøchners sommerhus.

- Vi ser ofte, at der kan være problemer med afregning af skat, når det drejer sig om udenlandske virksomheder, som ikke har rapporteret en specifik opgave til registret, som de skal, siger 3F-konsulenten.

- Det kan vi også godt frygte er gældende i denne sag, fortæller Keld Jensen.

Håndværkerne ved departementschefens sommerhus oplyser overfor 3F, at de ikke har nogen ansættelseskontrakt.

- Vi spurgte dem også, hvor meget de får i løn, og det er de ikke helt klar over. Men de får noget løn i hånden. "Money in the hand", sagde han, fortæller Keld Jensen fra 3F.

Jens Brøchner er "super ærgerlig" og udtaler til Ekstra Bladet, at han har lavet kontrakt med et andet firma med navnet VK-Byg.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra VK-Byg.

/ritzau/