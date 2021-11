Der skal flere varme og kvalificerede hænder til ældreplejen i Aarhus.

Det mener borgmester Jacob Bundsgaard (S), der mandag morgen på sin Facebook annoncerede Socialdemokratiets nye ældreudspil i Aarhus.

»Ældrelivet i Aarhus skal være fyldt med livsglæde,« skriver borgmesteren blandt andet.

Men en af Aarhus' store udfordringer de kommende år bliver at få rekrutteret tilstrækkeligt fagligt kvalificeret personale til sundheds- og ældreområdet, skriver Socialdemokratiet i udspillet.

Der mangler medarbejdere, lyder det, og stillinger bliver gang på gang ikke besat. Det øger presset på de medarbejdere, der må trække et ekstra læs, og det går i sidste ende ud over de ældre, der har brug for pleje og omsorg.

Borgmesteren er godt nok ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser om et interview om udspillet, men deri kan man læse, at de vil 'hæve prestigen' forbundet med SOSU-arbejdet.

Det vil de blandt andet gøre ved at indføre et såkaldt 'plejeløfte', der skal blive en del af SOSU-uddannelserne.

Løftet skal med inspiration fra lægeløftet aflægges efter endt uddannelse og skal »højtideligholdes og anerkendes af omverdenen,« skriver de.

»Plejeløftet skal anerkende det store relationsarbejde, som faggrupperne udfører, samt den faglige stolthed og ansvaret, der følger med opgaven,« skriver Jacob Bundsgaard på Facebook.

Det skal altså ændre både omverdenens blik på omsorgsarbejdet, men også medarbejdernes egne etiske forpligtelser til arbejdet.

Håbet er så, at flere vil søge ind på SOSU-uddannelserne, og at det dermed bliver det muligt at rekruttere flere til området.

I udspillet foreslår de i øvrigt også at lave en permanent ensomhedspulje, der skal kunne søges af foreninger, der gør en indsats for at bekæmpe ensomhed blandt ældre.

De har også en ambition om at lave en plan for seniorboliger i Aarhus, eksempelvis seniorbofællesskaber.

B.T. Aarhus ville gerne have spurgt Jacob Bundsgaard om, hvordan og hvornår 'plejeløftet' konkret skal kunne få mere fagligt kvalificeret personale på ældreområdet i Aarhus, og om de i øvrigt har tænkt sig at tilføre flere penge til området.

Det har ikke været muligt at få borgmesteren til at stille op til interview.