Flere begyndte at buhe af statsminister Lars Løkke Rasmussen, da han onsdag holdt sin grundlovstale ved Dansk Metals grundlovsmøde i Slangerup.

»Aldrig har jeg stået over for en statsministerkandidat, som vil gøre Danmark fattigere,« sagde han under talen, og det var det, der udløste buh-råbene.

»Tal for dig selv,« råbte en af tilhørerne.

B.T. har efterfølgende talt med en af dem, der buhede under talen:

Her ses Lars Løkke Rasmussen under sin grundlovstale i Slangerup. Foto: Henning Bagger

»Lars Løkke holdt i og for sig en meget flot tale, hvor han fortalte, at han ligesom alle os andre er et barn af velfærdssamfundet. Der, hvor han blev lidt polemisk, var, da han sagde, at Mette Frederiksen (S) vil køre det her samfund i sænk - så blev der buhet. Det faldt lidt uden for hans tale,« fortæller 67-årige Anders Laubjerg.

Han er tidligere forbundssekretær for Metalskolen, hvor arrangementet i dag blev afholdt.

Sammen med en håndfuld andre buhede han under statsministerens tale.

»Forsamlingen her klapper også af dem, som man ikke stemmer på, men Lars Løkke var alligevel den eneste, som formåede at få folk til at buhe. Og det var, da han gik over kanten,« forklarer Anders Laubjerg.

Da Lars Løkke Rasmussen efter sin tale mødte pressen, forklarede han, at han ikke tog buh-råbene så tungt:

»Det tager jeg helt afslappet,« sagde han.

Han forklarede det med, at grundlovsmødet fandt sted på en valgdag, og at der derfor går en smule valgkamp i det.

»Jeg synes, det er sindssygt flot, at Dansk Metal samler tværpolitik. Det betyder jo også, at partisoldaterne er ude for de forskellige partier,« fortalte han og sluttede:



»Det er klart, at dem, der ønsker et helt andet Danmark end det, jeg gør, ikke er enige med mit synspunkt. Sådan er det. Det tager jeg afslappet.«