Budgetforhandlingerne i Odense står for døren. Og noget tyder på, at de forhandlinger kommer til at kredse om særligt én gruppe i Odense.

Nemlig de ældre.

Allerede på onsdag går arbejdet med at lægge budgettet for 2022 i gang, og med til forhandlingsbordet tager Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) et udspil til det, han selv kalder en 'trivselspakke' til de ansatte i ældreplejen.

»Det er svært at rekruttere nye medarbejdere, og der er også et utroligt højt sygefravær blandt de ansatte i ældreplejen. Det peger på, at der skal arbejdes på de ansattes trivsel,« siger borgmesteren om sit udspil til en trivselspakke.

I øjeblikket har hver medarbejder i ældreplejen i gennemsnit 23 sygedage om året. Og med de over 1.000 medarbejdere ansat i ældreplejen svarer det til 24.380 sygedage i alt på ét år.

Det peger ifølge borgmesteren i retning af dårlig trivsel blandt medarbejderne, og det skal udspillet på 15 millioner kroner altså være med til at afhjælpe.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel foreslår, at man til budgetforhandlingerne i Odense Kommune sætter 15 millioner af til at øge medarbejderne i Odense Kommunes ældreplejes trivsel. Arkivfoto. Foto: Malene Anthony Nielsen Vis mere Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel foreslår, at man til budgetforhandlingerne i Odense Kommune sætter 15 millioner af til at øge medarbejderne i Odense Kommunes ældreplejes trivsel. Arkivfoto. Foto: Malene Anthony Nielsen

Pengene skal dels bruges til at hæve de ansattes kompetenceniveau, så de føler sig rustede til at løfte svære, sundhedsfaglige opgaver.

Og for det andet mener borgmesteren, at der er brug for at styrke ledelsen, så den bliver mere faglig og nærværende – og som det sidste, skal de ekstra millioner bruges til at 'løfte rammerne for arbejdsdagen' ved for eksempel at forbedre parkeringsmulighederne for kommunens hjemmeplejebiler.

De tre nævnte områder virker som en stor opgave at løfte, og dit forslag vil kun betyde lige under 15.000 kroner pr. medarbejder til at øge trivslen. Er det virkelig nok til at løfte en så dårlig trivsel blandt medarbejderne?

»Det kan godt være, at beløbet skal være større end 15 millioner. Men nu skal vi jo først ind i en forhandling om det her med de resterende partier, og så må vi se, hvad fremtiden bringer,« siger Peter Rahbæk Juel og tilføjer:

»Vi kan ikke som kommune stå på mål for, at trivselsniveauet er så lavt. Vi er nødt til at løfte trivslen til et markant andet niveau.«

Tager man borgmesterens forslag med til Søren Windell (Kons.), der er ældre- og handicaprådmand i Odense Kommune, så er han generelt positiv overfor udspillet.

»Det er kun på tide, for det har jeg råbt op om i fire år nu,« siger han og fortsætter:

»Udfordringen er, at der kommer flere og flere ældre, som har brug for hjælp og pleje og kombineret med problemerne med at rekruttere folk til ældreplejen, er man virkelig inde i en ond spiral. At vi så skal helt hen til et valgår, før der kommer fokus på det her, det kan man jo tænke om, hvad man vil.«

Hans Jørgensen, der er formand for social- og sundhedssektoren i FOA Odense byder også det nye udspil velkommen, da problemerne med trivslen blandt de ansatte i ældreplejen ifølge ham bestemt ikke er ny.

»Man står på en brændende platform, når det kommer til rekruttering af nye medarbejdere. Det ville jeg da ønske, at man havde haft klarsyn omkring tidligere, men det har man så nu, og det er positivt,« siger Hans Jørgensen.

Peter Rahbæk, hvorfor kommer der lige pludselig et fokus på medarbejdernes trivsel nu?

»Det er jo et område, som vi flere gange har forsøgt at sætte ind på. Der følger eksempelvis flere penge med, når der kommer flere ældre, der skal have hjælp og pleje, men nu står vi med en stor udfordring med trivslen, og jeg vil gerne sende et tydeligt signal om, at der skal være mere fokus på det her område,« siger Peter Rahbæk Juel.

Ud over de 15 millioner kroner er det hans ambition, at der skal ansættes yderligere 200 medarbejdere i ældreplejen.

Men hvor de ekstra varme hænder skal komme fra er ikke helt så nemt at udpege.

»Det vigtige er jo først og fremmest, at trivslen bliver bedre blandt de ansatte, for ellers bliver det ikke nemt at rekruttere nye folk, og så kan det vise sig at være spildte penge,« afslutter borgmesteren.