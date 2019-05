5. juni bliver dagen, hvor danskerne skal samles ved stemmeurnerne, og én af de danskere er Bubber.

Han er med i B.T.s kendispanel 'Kendte stemmer', der kommenterer valgkampen. Efter første uge mener Bubber, der har været for meget fokus på yderfløjene, uden at det er fortjent.

»Det er selvfølgelig guf for pressen, når der er nogen, der tør sige noget. Medierne er fyldt med det, og det forstår man godt,« siger Bubber, som har det civile navn Niels Christian Meyer.

Bubber efterspørger dog, at der begynder at komme mere kød på de ting, som fylder i medierne.

Kendte Stemmer B.T. har allieret sig med en række kendte, som har takket ja til at udgøre B.T.s kendispanel under valgkampen. De vil, løbende og på skift, kommentere debatter, politikere, partier, valgløfter, og hvad der ellers er iøjnefaldende og omdiskuteret under valgkampen. Kendispanelet består af: Tv-værten Bubber

Sangerinden Julie Berthelsen

Kendisfrisøren Dennis Knudsen

Skuespiller og filminstruktør Charlotte Sachs Bostrup

Tidligere topcykelrytter Chris Anker Sørensen.

Han regner med, at det nok skal kunne lade sig gøre med den tid, der er tilbage, inden det er valgdag.

Ifølge Bubber har der ikke været mærkbare ting at bide mærke i den forgangne uge, og intet af det, han har hørt, har været i nærheden af at få ham til at vælge, hvor han vil sætte sit kryds.

Det er dog ikke, fordi der ikke er vigtige områder i samfundet, som bør debatteres, slår han fast. Han nævner blandt andet ældreområdet, pension og integration, som nogle af de debatter, man kunne tage op og løfte.

»Det er jo svært, fordi politikerne har måske kun 20 sekunder til at formidle deres politik på et område,« siger han.

Det er det, han mener, er kunsten til at lykkes i en valgdebat.

De partier, som kan levere deres budskaber knivskarpt i en kort 'punchline', står stærkest.

Bubber håber på, at valgdebatten snart byder på nogle mere dybdegående debatter, for det er særligt vigtigt.

Danskerne reagerer stærkest på partier, som har substans, mener han.

I den første uge så han en valgdebat på DR, hvor Uffe Elbæk (AL), Lars Løkke Rasmussen (V) og Peter Kofod (DF) var i studiet med journalist Mette Vibe Utzon.

Det var en god debat, forklarer Bubber, som siger, at en pointe, han bed ekstra mærke i, var, at Elbæk foreslog, at der skulle være en regering med Socialdemokratiet og Venstre.

»Det synes jeg jo er oplagt, hvis de er så enige, som eksperter siger. Det handler jo bare om, at man skal ville Danmark det bedste,« siger han og uddyber:

»Nogle gange kan man godt få det indtryk, at de plejer deres partier først og fremmest.«