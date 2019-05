Karsten Hønge fra SF ville pludseligt ikke i Europa-Parlamentet alligevel, selvom han i søndags blev valgt ind på partiets andet mandat med mere end 19.000 personlige stemmer.

Den beslutning, mener Bubber, er at snyde dem, der har sat deres kryds ved Hønge.

»Det er at skide på sine vælgere,« siger han og fortsætter:

»Det er så langt væk fra det hele.«

Bubber, som har det civile navn Niels Christian Meyer, sidder i B.T.s valgpanel 'Kendte stemmer', som frem mod valgdagen løbende kommenterer, hvad der sker.

Bubber kan ikke forstå, at det kan komme så vidt. Hvis Hønge ikke selv kunne se dilemmaet, så forstår han ikke, hvorfor der ikke var nogen længere oppe i partiet, som trådte til for at hjælpe.

»Hvorfor gider man at udsætte sig selv for det?« spørger tv-værten retorisk.

Han mener, at det bare gør det endnu mere useriøst, at Hønge så kort efter bes er ude og undskylde.

Bubber, der i disse tider også arbejder som cirkusmand, undrer sig over, at man kan have tænkt så kortsigtet, og han mener, at det bliver svært for vælgerne at tro på, hvad Hønge siger fra nu af.

»Det er jo svært at forestille sig, at han kan varetage sin opgave ordentligt, hvis han bliver valgt ind i Folketinget.«

Bubber sammenligner det med, hvis man har haft sin bil på værksted og derefter opdager, at den er i stykker.

»Så finder man nok også et andet autoværksted, næste gang man skal have kigget på sin bil.«

Karsten Hønges udmeldinger om, hvorvidt han ville prioritere en plads i Europa-Parlamentet eller i Folketinget, har svinget.

Overfor TV2 Fyn har Hønge omtalt sig selv som en hjælperytter til europaparlamentsvalget og forklarede, at det sagtens kunne blive en anden, der endte på 'skamlen'. Han har undskyldt efterfølgende.

Det giver Bubber dog ikke meget for.

»Alt blev jo forelagt ham inden, så derfor mener jeg, det er meget svært at høre Hønges undskyldning som andet end hul og ligegyldig,« siger han og uddyber:

»Det siger bare noget om, hvad det er, de tror om vælgerne, og det er en løsning, der ikke dur. Det kan man ikke byde vælgerne. Det er bare så ærgerligt.«