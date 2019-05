»Vi vil ikke overvåges mere. Det bliver vi i forvejen på Facebook, Google og alt muligt andet. Jeg er fuldstændig overvåget. Hvis det også skal gå så vidt, at man nu fysisk kan vade ind på min ejendom ... Det er den sidste bastion, det er privatlivets fred.«

Sådan siger tv-værten Bubber, der er en del af B.T.s kendispanel Kendte Stemmer, der løbende vil kommentere valgkampen.

Hans reaktion kommer, efter Socialdemokratiet fredag fremlagde et nyt udspil, hvor de vil genindføre en omdiskuteret lov, der giver skattemyndighederne mulighed for at gå ind på folks private grund for at kontrollere byggearbejde.

»Jeg synes ikke på nogen som helst måde, vi har brug for mere kontrol. Jeg ville ønske, det kunne gå den anden vej - at man virkelig kunne stole på hinanden,« siger Bubber og fortsætter:

»Jeg tror, at mere kontrol og mere opsyn bliver roden til, at folk vil snyde og dække over det i endnu højere grad. Det er vigtigt, at man bliver stolet på og får skulderklap.«

Loven, som Socialdemokratiet vil genindføre, giver myndighederne adgang til at gennemføre kontrol på privat grund, når der er synlige udendørs byggeaktiviteter af professionel karakter.

Den blev først indført under Helle Thorning-Schmidt og sidenhen afskaffet af den nuværende regering i 2015.

Den nuværende regering mente nemlig, at kontrollen var for vidtgående, og at der var tale om et indgreb i privatlivets fred.

Og Bubber er i den grad enig i, at det lyder som en invasion af folks privatliv.

»Man må gå en anden vej og stole på folk, ikke ved at gøre det til et helvede for folk og forfølge folk. På en måde lyder det som en forfølgelse. ‘Vi stoler ikke en skid på jer’. I mine ører er der et eller andet, der ikke fungerer, hvis man må ty til den slags ting,« siger han.

Ifølge ham er det en helt forkert prioritering, især set i lyset af, hvad man ellers prioriterer:

»Vi bruger 41 millioner på Paludan for at beskytte ytringsfriheden - der vægter det da højere at beskytte privatlivet. Det skal vi da kun gøre mere trygt.«