Rigsretten idømmer tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg 60 dages fængsel i sagen om adskillelse af asylpar.

B.T. politiske redaktør, Anders Leonhard, ser ikke, hun kan komme tilbage på Christiansborg:

»Med en ubetinget fængselsdom på 60 dage er det meget svært at se, hvordan Inger Støjberg skal kunne blive siddende i Folketinget. Hun bliver med al sandsynlighed erklæret uværdig til at sidde i Folketinget,« siger Anders Leonhard

»Det er også et stort slag for Dansk Folkeparti. Den her dom sår stor tvivl om, hvorvidt hun nu kan gå efter formandsposten i DF,« siger han videre.

Inger Støjberg har fået en ubetinget dom. Det betyder, at den skal afsones.

Det var et flertal i Folketinget, der i februar besluttede at sende Støjberg for den blot sjette rigsretssag i historien. To anklagere, Anne Birgitte Gammeljord og Jon Lauritzen, har ført sagen på vegne af Folketinget.

I sagen blev Inger Støjberg tiltalt for at være ansvarlig for, at der i 2016 blev iværksat og fastholdt en ordning, hvor asylpar, hvoraf mindst den ene var mindreårig, blev adskilt. I strid med loven.

Dommen kan ikke ankes.