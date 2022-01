Corona vil spille hovedrollen, men ordet mink kommer ikke nødvendigvis til at blive nævnt.

Sådan lyder spådommen fra B.T.s politiske redaktør Anders Leonhard, da vi lørdag formiddag beder ham vove (mink) pelsen og gætte på, hvad statsminister Mette Frederiksen (S) især vil tale om i sin nytårstale i aften.

»Coronaepidemien er selvskrevet som emne. Det er en vindersag for hende, når hun som statsminister kan tone frem på skærmen og fremstå som en ledestjerne. Hendes forsigtighedstilgang splitter befolkningen, men hun har stadig et flertal på sin side i det spørgsmål,« påpeger B.T.s politiske redaktør.

»Ligesom Dronningen vil Mette Frederiksen formentlig også komme ind på vores fællesskab i sommeren med fodbold-EM og det åbne samfund med det kortvarige gensyn med kram og håndtryk. Det vil være en opløftende note i endnu et coronaår.«

Samtidig vil Anders Leonhard blive meget overrasket, hvis ikke statsministeren kommer til at bruge en del af sin tale på sundhedsvæsenet.

»Det er ikke en vindersag for hende efter sygeplejerskestrejken og suspendering af behandlingsgarantien, men regeringen har en bunden opgave med en ny sundhedsreform i 2022, og talen er en god anledning til at tage hul på det.«

»Samtidig kan Mette Frederiksen også bringe reformdagsordnen på banen, hvor man i det nye år skal have flere i arbejde og se på de offentlige ydelser. Som tidligere beskæftigelsesminister er det en sag, hvor hun er på hjemmebane,« fastslår B.T.s politiske redaktør.

Ifølge Anders Leonhard bliver det store spørgsmål, hvor politisk Mette Frederiksen vælger at gøre sin nytårstale.

»Hun kan vælge at lægge hovedvægten på, hvad der er sket i det forgangne år og det fællesskab, som vi oplevede i den gode sommer, eller hun kan vælge at sætte den første sav ind og sætte dagsorden på emner som sundhed, offentlige ydelser og arbejdsudbud, som venter i et svært politisk år.«

»Og endelig er klimaet en joker i det her. Vi så i åbningstalen i oktober, at statsministeren brugte rigtig meget tid på det, og selvfølgelig kommer hun ligesom dronning Margrethe til at berøre det, men spørgsmålet er, om det bliver en stor del af hendes tale.«

Forventer du, at ordet »mink« kommer til at indgå i talen?

»Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke det, men jeg tror ikke, at hun vil have interesse i det.«

Artiklen er lavet før Statsministeriet har sendt en klausuleret udgave af talen ud til Folketingets Presseloge.