ANALYSE

Rigtige venner....Det var de engang.

Men selv om DF-formand Kristian Thulesen Dahl nu siger, at DFs forhold til regeringen er »glimrende«, er der ingen tvivl om, at både samarbejdet i blå blok og forholdet mellem Løkke og Thulesen Dahl har nået et historisk lavpunkt.

Efter at de dramatiske forhandlinger om skat og udlændinge før jul blev udsat til i år, skar Lars Løkke tirsdag igennem, indkaldte til pressemøde og droppede planerne - en dag før et planlagt møde i regeringens koordinationsudvalg.

Løkke og Thulesen har spændt ben for hinandens vigtigste projekter: DF får ikke det paradigmeskifte, de har snakket om uafbrudt siden kommunalvalget. Og Venstre får ikke den ambitiøse skattereform, de gik til valg på, som skulle betyde, at ledige får mere ud af at komme i job. Dertil kommer, at LA-formand Anders Samuelsen endnu engang må opgive at levere overfor sine vælgere på partiets vigtigste projekt.

Flere kilder, som kræver anonymitet, fortalte mig tirsdag, at DF er så trætte af Lars Løkke, at de er meget tiltrukket af tanken om at samarbejde med Mette Frederiksen i stedet.

»DF'erne synes efterhånden, at Lars Løkke er er uduelig, men det bedste bud,. De peger kun på ham, fordi de ikke kan se noget alternativ,« siger en rådgiver i et ministerium.

»Lars Løkke skulle for længst have sørget for at sende en mand ud til Kristian Thulesen Dahl i Proviantgården hver uge, så han følte sig ordentligt orienteret. Det var det, der var nøglen til VK-regeringens succesfulde samarbejde med DF siden 2001 - at DF følte sig vel orienteret og godt behandlet,« siger kilden.

Socialdemokraterne er smartere på det område. Her snakker S og DF løbende konstruktivt sammen, ikke kun på tværs mellem ordførerne, men også på rådgiverniveau.

En kilde i Venstres folketingsgruppe siger:

»Der er ingen tillid længere mellem Løkke og Thulesen, og det er en udvikling, der har stået på længe, faktisk før 2015. Lars føler ikke længere, han kan levere de stramninger, Thulesen ønsker.«

Kilden fastslår også, at en vinder i denne sag er finansminister Kristian Jensen. Han fremstod først som en politisk amatør, fordi han ikke kunne få enderne til at mødes mellem Thulesen og Samuelsen. Men nu da det har vist sig, at Løkke heller ikke kunne løse denne opgave, står han styrket tilbage.

Thulesen var før jul glad for at komme over i Statsministeriet og forhandle med Løkke i stedet for at sidde i Finansministeriet med Kristian Jensen. Thulesen har det ikke godt med Kristian Jensen og frygter en slappere udlændingepolitik hos Venstre, når han en dag bliver formand. Og han og Løkke havde tidligere et fint forhold, Løkke har også været finansminister, mens Thulesen var finansordfører og ordnede tingene stille og roligt med gule sedler i mapperne til ære for fotograferne.

Men det gik ikke bedre hos Løkke, og tilliden røg for alvor, da det så ud til, at DF og LA havde fået et forskelligt indtryk af, om der var en forståelse af, at der kunne laves en skattereform før jul. DF strammede kravene dag efter dag, og nu har Løkke så erkendt, at han ikke personligt kan leve med at gå så langt i udlændingestramningerne, som Thulesen Dahl ønsker. Sikkert godt for Venstre med en afklaring, men meget dårligt for blå blok, der står tilbage mere splittet og internt mistroisk end nogensinde før.