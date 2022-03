Først var han spidskandidat, så var han ikke spidskandidat, og nu har han helt droppet partiet.

Det handler selvfølgelig om den kendte tv-vært fra 'Luksusfælden' Jan Swyrtz og hans kandidatur for Lars Løkke Rasmussens nye parti Moderaterne.

Jan Swyrtz, der bor i Risskov, fortalte først 8. marts, at han var ny spidskandidat for partiet. Blot et par timer senere kunne B.T. dog fortælle, at Moderaterne blankt afviste, at Swyrtz var ny spidskandidat.

Det har været et stort kaos, som har udspillet sig i fuld offentlighed med beskyldninger fra begge sider.

B.T. politiske redaktør, Anders Leonhard, er klar i mælet: Sagen er ikke god for Løkke.

»Det er tydeligt, at Jan Swyrtz ikke har kendt de uskrevne politiske spilleregler. Men det er bestemt ikke en god sag for Lars Løkke og Moderaterne at have internt fnidder i partiet, før partiet reelt set overhovedet er oppe at stå endnu,« siger han.

Han forklarer, at Moderaterne lige nu er på jagt efter kandidater, der kan hamle op med de andre partiers kandidater. Her var den kendte tv-vært fra 'Luksusfælden' et godt bud, indtil hans kandidatur gik i hårdknude, inden det overhovedet blev officielt.

»Moderaternes succes afhænger af, om de formår at gøre partiet til andet end et 'Lars Løkke'-parti. Det virker til, at det har været rigtig svært for Løkke at hente etablerede politikere over til Moderaterne. Derfor er hans vej til Folketinget at få nogle kandidater med kendisfaktorer,« forklarer Anders Leonhard.

Jo flere kendte, jo større er chancen for succes.

Men kendisfaktoren har altså ikke været en succes for Moderaterne med Jan Swyrtz.

»Jeg vil stille mig tvivlende over for, om Jan Swyrtz overhovedet var et scoop for Moderaterne. Han har en kendisfaktor i et eller andet omfang, men han har ingen politisk erfaring, og det er rigtig svært at komme ind uden,« siger Anders Leonhard.

Anders Leonhard tror ikke, at det får afgørende betydning for Løkkes parti, at Jan Swyrtz nu har forladt partiet.

»Det, at de mister Jan Swyrtz, er ikke en katastrofe. Der, hvor det er skidt for Moderaterne, er, at det skaber internt fnidder, som kommer ud i pressen. Det er alt andet end det, man har brug for som nystartet parti.«

B.T.s politiske redaktør mener, hele sagen har været håndteret dårligt. Også af Jan Swyrtz.

»Det er meget tydeligt, at Jan Swyrtz har været en postgang for tidligt ude i pressen og erklæret sig selv spidskandidat. Moderaterne og Løkke har en klar plan om at lancere kendiskandidater løbende, og der er Jan Wyrtz gået ud og sagt, han var spidskandidat, før han reelt var det,« siger Anders Leonhard.

Moderaterne står i forvejen skidt i meningsmålingerne med kun 1,8 procent, hvilken Anders Leonhard kalder »ildevarslende for Løkke«.

Derfor mener han også, at Løkke skal til at tænke sig om.

»Hvis der kommer flere af den her slags sager, kan det godt få betydning for vælgerne. Hvis der er noget, vælgerne ikke gider, så er det skænderier og fnidder i partier. Se bare på DF, hvor vælgerne flygter på grund af det massive interne kaos. Løkke skal ikke have mange af den type sager, før det rammer ham.«