Bombe efter bombe rammer Dansk Folkeparti.

Fredag formiddag meldte den erfarne Jens Henrik Thulesen Dahl ud af partiet og bare få timer senere har kæmpen Peter Skaarup taget samme billet.

Dermed mister Dansk Folkeparti sin gruppeformand og retsordfører.

B.T.s politiske redaktør, Anders Leonhard kalder det for en komplet nedsmeltning af partiet.

»Dansk Folkeparti er ved at falde fra hinanden. To erfarne polikere har nu meldt klart ud og forlader partiet. Det er kun et spørgsmål om tid før, at Kristian Thulesen Dahl går samme vej.«

»Morten Messerschmidt står nu i en monumental krise, hvor de næste måneder vil afgøre om Dansk Folkeparti smuldrer fuldstændig, eller om han formår at holde sammen på resterne.«

Peter Skaarup har rakt en hånd ud til Inger Støjberg og hendes nyoprettet parti Danmarksdemokraterne. Den mangeårige gruppeformand vil rigtig gerne tilslutte sig Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne.

Og dermed kan det nye parti snart stå med en helt særlig rolle.

Inger Støjbergs parti har fået en fremragende start, og man kan ikke afvise, at hun på sigt kan overtage den rolle som Dansk Folkeparti har haft i to årtier, lyder det fra Anders Leonhard.