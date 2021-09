»Nu må det være slut.«

Sådan lyder den klare opfordring fra DF-formand Kristian Thulesen Dahl – men udmeldingen risikerer at få den stik modsatte effekt:

At balladen i Dansk Folkeparti i stedet blusser yderligere op, efter at Thulesen Dahl i DR P1 Morgen kraftigt opfordrede uromagerne til at stikke piben ind og holde kritikken internt. En kritik, som ellers er blevet så massiv, at flere prominente lokalpolitikere opfordrer Pia Kjærsgaard til at vippe Thulesen Dahl af pinden som formand.

»Medmindre han er parat til at bakke ordene op med konkret handling under weekendens årsmøde, bliver den udmelding i stedet benzin på bålet,« siger B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup.

Det skyldes dels at krisen i Dansk Folkeparti er så dyb, som den er, og dels hvordan partiet altid har fungeret.

Indtil for ganske nylig, i hvert fald.

»Dansk Folkepartis medlemmer har været vant til et ekstremt topstyret parti, hvor ledelsen udstikker kursen og ikke tolererer nogen for slinger i valsen,« siger Søs Marie Serup.

»Derfor kigger de mange, mange medlemmer, som ønsker ro i partiet mod Thulesen Dahl, og det vil faktisk provokere dem, hvis han ikke tager tydeligt stilling i den interne strid og får sat uromagerne effektivt på plads,« tilføjer hun.

Hvem vil være den bedste formand for Dansk Folkeparti?

Det store spørgsmål er derfor, om Thulesen Dahl tager jernnæven i brug under det med spænding imødesete årsmøde. Eksempelvis ved at tydeligt at opfordre kritikere som Martin Henriksen til ikke at stille op til genvalg til hovedbestyrelsen.

Selvom det ifølge Søs Marie Serup ville skabe tiltrængt ro på bagsmækken, tror hun ikke, Thulesen Dahl gør det.

»Det er ikke hans normale måde at gøre tingene på. Thulesen Dahl plejer at forsøge at glatte af og opfordre til dialog, og han har op til årsmødet ikke kommet med nogen signaler, der får mig til at tro, at det bliver anderledes denne gang,« siger hun med henvisning til interviewet med DR P1 Morgen og et andet interview, hvor formanden kalder eksklusioner af uromagerne for 'den sidste nødløsning'.

Dansk Folkeparti har været i dyb krise siden det store valgnederlag i 2019.

På det seneste har den stive modvind udviklet sig til en decideret efterårsstorm, hvor der både er sat spørgsmålstegn ved om Thulesen Dahl er den rigtige formand og hans og partiets politik. Og det endda på det, der er partiets hjerteblod: Udlændingeområdet.

DF-profilen Martin Henriksen – som sidder i partiets hovedbestyrelse – har åbent kritiseret partiets linje i netop udlændingepolitikken, som efter hans mening bør være hårdere.

Trods den dybe krise og Thulesen Dahls hidtil forgæves forsøg på at få orden på sine tropper, tror Søs Marie Serup, han overlever årsmødet som formand.

Af én bestemt grund:

»Han er i en ekstremt sårbar position, og så alligevel ikke. For der er ingen oplagte modkandidater til formandsposten. Det er netop derfor Thulesen Dahls kritikere gerne ser, at Pia Kjærsgaard kommer ind som en overgangsfigur,« siger hun.

»Men det er en afkræftet formand, og et afkræftet Dansk Folkeparti, som står tilbage,« lyder den kontante dom fra Søs Marie Serup.