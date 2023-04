Det er en foreløbig 'separation', men ikke en endelig 'skilsmisse'.

Sådan lyder det fra B.T.s politiske kommentator, når det kommer til den udmelding, som Lars Løkke Rasmussen kom med i nat – og særligt én del af det kalder han 'et godt signal' og 'et klogt træk'.

Klokken viste 00.33 natten til tirsdag, da Moderaternes formand – Lars Løkke Rasmussen – lagde en video på Facebook, hvori han fortalte, at partimedlemmet Jon Stephensen (M) søger selvbetalt orlov fra Folketinget.

Det sker i kølvandet på en opsigtsvækkende sag om upassende beskeder, som Stephensen skal have sendt til en 19-årig partifælle, der er medlem af Unge Moderater, tilbage i februar. De beskeder så dagens lys søndag, da TV 2 bragte historien.

Arkivfoto af Jon Stephensen (M). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Arkivfoto af Jon Stephensen (M). Foto: Mads Claus Rasmussen

Blandt andet skal han have skrevet til den 19-årige kvinde, at hun 'er smuk med den lækreste krop'.

»Der er ingen tvivl om, at den her korrespondance, det er ud over de grænser, vi trækker i Moderaterne,« lød det fra Lars Løkke Rasmussen i videoen.

Når folketingsåret er slut, skal der tages stilling til, om Jon Stephensen og Moderaterne 'skal genoptage vores samliv, som det var før, eller om det skal bringes til ophør', forklarede han videre.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, kalder udmeldingen for en 'midlertidig løsning':

Joachim B. Olsen, politisk kommentator for B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator for B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Løkke har jo sådan set håndteret sagen nu, men ikke for good. Det er jo en form for midlertidig løsning, for så kommer Jon Stephensen tilbage til oktober (til det nye folketingsår, red.), og der afhænger det hele nok af, dels om han har lyst til selv at fortsætte, dels om der eventuelt er kommet andre sager frem,« siger han.

Videre forklarer Joachim B. Olsen, at den beslutning, der er truffet nu, ikke er én, som 'gør nogen rigtig glade'.

»Der har siddet nogle i Moderaterne, der synes, han skulle ud, og at hans adfærd ikke var i forening med at sidde i Folketinget. Der er ikke nogen, der står med armene helt oppe. Det er sådan en kompromis-løsning,« siger han.

»Jeg har svært ved at forestille mig, at de ikke har haft et ønske om, at han bare trådte ud. Men det er så ikke sket, og det kan der være flere årsager til. Det kan eksempelvis være, hvis Jon Stephensen ikke har ønsket det,« forklarer Joachim B. Olsen.

B.T.s politiske kommentator kalder også beslutningen for en 'klassisk Løkke'.

»Det er meget klassisk Løkke det her med at underløbe pressen ved at holde mødet i går aftes, hvor alle forventede, at det var i dag. Og så er det også en klassisk Løkke-beslutning, fordi det hverken er helt fugl eller fisk. Han har købt sig noget tid, og hvis der er noget, Løkke er mester i i politik, så er det at købe sig noget tid,« forklarer han.

»Hvis det her er et eller andet håb om, at sagerne går væk frem til oktober... Det gør de jo ikke. Løkke har købt sig noget tid, og det kan godt være værdifuldt i politik at købe sig noget tid for ligesom at se, om der kommer en udvikling af sig selv. For eksempel hvis Jon Stephensen siger, at han ikke har lyst til at sidde i Folketinget, eller om der kommer nye sager, som gør det nemmere for Løkke at tage den ultimative beslutning, eller hvad det nu måtte være.«

Den orlov, som Jon Stephensen søger fra Folketinget, er selvbetalt – og den del kalder Joachim B. Olsen for 'klogt'.

»Det er et godt signal. Det er klogt for dem begge to (Løkke og Stephensen, red.), at de er landet der, for jeg tror virkelig, det havde provokeret mange at gå på betalt orlov frem til oktober på baggrund af en sag som denne. Så det er rigtig klogt,« siger han og tilføjer:

»Det havde været en enorm provokation for mange, hvis han ikke passede sit arbejde og gjorde det til fuld løn og på baggrund af sådan en Metoo-sag her.«

Joachim B. Olsen har umiddelbart svært ved at se, hvordan Jon Stephensens vej er i politik fremadrettet.

»Antallet af sager mod ham – summen af dem – gør, at jeg tror, at hans brand har taget varig skade. Han er forbundet med de her sager, og det vil han være i meget, meget, meget lang tid. Det er en del af historien om Jon Stephensen i Folketinget, og derfor er hans troværdighed som politiker også ret ramponeret. Og troværdighed er en politikers vigtigste kapital,« siger han.

»Hvis han skal tilbage, er han også selv nødt til at håndtere det her på en anden måde. Han er nødt til at være fuldstændig ærlig. Hvis han vælger at komme tilbage til oktober – hvilket jeg altså tvivler lidt på – er han nødt til at stille sig frem og forsøge at få det her lukket. Han kan ikke bare rende rundt og skjule sig, for det forsvinder det her ikke af.«

»Jon Stephensen og Moderaterne er ligesom blevet separeret her. Og så skal de så finde ud af til oktober, som de skal have en skilsmisse, eller om de skal genoptage ægteskabet.«