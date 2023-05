Der må ikke refereres fra møderne.

Der er kun inviteret 130 deltagere.

Og Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), er en af dem.

Mette Frederiksen rejser, ifølge Statsministeriet, torsdag til Portugal for at deltage i det årlige Bilderberg-møde.

B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, siger, at det er forbundet med en vis status at blive inviteret med til Bilderberg-mødet, som statsminister Mette Frederiksen (S) nu skal til. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, siger, at det er forbundet med en vis status at blive inviteret med til Bilderberg-mødet, som statsminister Mette Frederiksen (S) nu skal til. Foto: Bax Lindhardt

Ifølge Ritzau foregår Bilderberg-møderne i en lukket kreds, og der vedtages ikke erklæringer og udsendes ikke oplysninger om, hvem der har sagt hvad.

En bred kreds af statsledere og eksperter fra virksomheder, finansverdenen, videnskabelige miljøer og medierne er inviteret.

At Mette Frederiksen er med i det selskab, har B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, følgende kommentar til:

»Det er selvfølgelig forbundet med en vis status at være med til sådan et møde. Men det er ren networking, og det kan selvfølgelig også have stor værdi. Man ser kolleger i andre sammenhænge, hvor der plads til uformelle samtaler. Og hun er jo ikke den første danske statsminister, der har deltaget.«

Blandt andre Jens Otto Krag (S), Anders Fogh Rasmussen (V) og Helle Thorning-Schmidt (S) har været med til møderne.

Hemmeligholdelsen af det sagte på møderne har gjort dem til noget helt specielt.

»De er omgærdet af mystik, og det vækker mange konspirationsteoretikeres fantasier. Men disse møder flytter altså ikke noget voldsomt,« siger B.T.s politiske kommentator, der heller ikke tror, at deltagelsen vil have den store betydning for vores land.

»Det korte svar er, at det ikke har nogen betydning for Danmark. Men det er altid godt, når vores folkevalgte mødes med andre og gør deres indflydelse gældende og repræsenterer vores interesser.«

På det personlige plan vil statsministeren dog have mulighed for at opnå noget.

»Nu tror jeg ikke helt på rygtet om, at Mette Frederiksen er kandidat som generalsekretær i NATO, men sådan et møde kunne selvfølgelig også bruges til at pleje den slags interesser. Men jeg tror som sagt ikke, at det er derfor, hun er der,« siger Joachim B. Olsen.

Også Connie Hedegaard, formand for miljøfonden KR Foundation, og direktør Kristian Jensen fra brancheorganisationen Green Power Denmark er blandt deltagerne.

På dagsordenen er blandt andet den aktuelle konflikt mellem Rusland og Ukraine.

Mødet finder sted i dagene fra 18. til 21. maj.