Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, De Konservative, De Radikale, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige.

Listen over partierne bag den nye finanslov er næsten så lang, som den kan blive. Kun Enhedslisten er ikke med.

Men B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, er ikke imponeret.

»Det er jo fordi, at det hele er ufarligt. Det er en ufarlig finanslov. Der er ikke nogen klar ideologisk retning, og derfor er der ikke noget, der støder nogen væk,« siger han:

Joachim B. Olsen er politisk kommentator hos B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen er politisk kommentator hos B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Vi har en finansminister, der sidder på en bugnende statskasse, og han deler så penge ud – og det er ikke den største kunst i verden at dele penge ud. Det er derfor ikke supersvært at få mange partier med.«

Eksempelvis er parterne bag enige om at fordoble puljen, som der er forhandlet om. Til knap en milliard kroner, har Ritzau erfaret mandag morgen.

Først senere mandag bliver detaljerne i finansloven præsenteret.

Men allerede mandag morgen har en af partilederne bag aftalen, Liberal Alliances Alex Vanopslagh, på X på samme måde haglet den nye finanslov ned.

Der har ikke været så meget at forhandle om, lyder det.

'Når finansloven kan samle alt fra Alternativet til Liberal Alliance, så er det fordi finansloven er et spejlbillede af regeringen: Den er ligegyldig. Uambitiøs. Uden retning for Danmark,' skriver han.

B.T.s Joachim B. Olsen påpeger på samme måde, at alle fra den ene yderkant til den anden har fået en lillebitte luns, som alle i virkeligheden kan være tilfredse med at have fået.

»Men det samlede billede er bare, at vi har en regering, der gennemfører noget politik, der er lidt af en grå masse,« siger den politiske kommentator:

»De har igen og igen sagt, at de vil tage de store, svære beslutninger, men i virkeligheden er det noget alle kan købe ind på ind.«

Udover Enhedslisten exit i weekenden har der heller ikke været megen ståhej i forbindelse med forhandlingerne.

En udpræget tendens gennem flere år, mener B.T.s politiske kommentator.

»Finansloven er blevet kedeligt i den forstand, at alt, der kan være reformorienteret eller svært, med nærmest med kirugisk præcision er blevet pillet ud. Det er bare en eller anden lille forhandlingspulje, som skal fordeles,« siger Joachim B. Olsen:

»Der er ikke det der schwung over finansloven længere, hvor det tidligere gjorde ondt på nogen. Der var nogen, der fik store sejre, mens andre fik store nederlag.«

Finansloven bliver præsenteret senere mandag kl. 10.30 på et pressemøde med deltagelse af finansminister Nicolai Wammen (S), sundhedsminister Sophie Løhde (V) og kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).

Følg det her hos B.T.