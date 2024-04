Det var lidt af et opsigtsvækkende kursskifte, som Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh tirsdag meldte ud.

Partiet vil næste gang gå til valg uden en plan om at afskaffe topskatten.

Det er der én helt bestemt årsag til ifølge B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup, der ser udviklingen som et tegn på partiets nye position i dansk politik.

Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Udgangspunktet er, at topskatten aldrig bliver afskaffet, så Liberal Alliance må gøre sig tanker om at ride en kæphest, som deres politiske modstandere kan fremmane skræmmebilleder om,« siger Henrik Qvortrup.

Han fremhæver særligt De Konservatives forsøg på at sætte topskatten ned ved seneste valg, der endte som en sand gave til Socialdemokratiets valgmaskine.

»Liberal Alliance forsøger at undgå den skræmmekampagne. Undgår de den helt? Nok ikke, men det gør dem mindre sårbare,« uddyber han.

Kursskiftet kommer i kølvandet på Venstre-koryfæet Claus Hjorth Frederiksens budskab om, at Alex Vanopslagh bør være blå bloks statsministerkandidat.

»Der er i stigende grad et naturligt fokus på Liberal Alliance for øjeblikket. Det er det største borgerlige parti, og der er interesse for politikken,« siger Qvortrup og tilføjer:

»Så der er risiko for, at deres politiske modstandere kan tage politikpunkter op og køre skræmmekampagne på dem.«

B.T.s politiske analytiker vurderer, at det især beviser, hvordan de andre partier ser Liberal Alliance nu.

»De ved godt, at de andre partier kigger på dem med en vis frygt. Især Socialdemokratiet.«

B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche Vis mere B.T.s politiske analytiker Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche

»Engang kunne de stå på fløjen og råbe op, men så blev der trukket på skuldrene. De kunne have den leg for sig selv. Nu er det et andet game. Det er stort parti, der bejler til magten og får en helt anden opmærksomhed.«

Henrik Qvortrup mener desuden, at Liberal Alliance skifter kurs med en vis forhåbning for øje.

»Hvis de skal trække endnu flere vælgere over – måske endda nogle fra midten – skal de være rundere og mindre stridbare, mindre højtråbende liberale.«

»Jeg tror, de er ved at udvikle sig til, hvad man kan kalde et mainstream borgerligt parti i modsætning til tidligere, hvor de har været grænsesøgende,« siger han.