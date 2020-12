Tårnhøje toldmure, der bygges højere dag for dag. Et bureaukrati uden lige og usikkerhed så langt øje rækker.

Fredag klokken 14 har udenrigsminister Jeppe Kofod indkaldt til pressemøde i slagskyggen af det ministermøde, som statsminister Mette Frederiksen lige nu deltager i i Bruxelles, hvor der arbejdes ihærdigt på at undgå et hårdt brexit 1. januar 2021.

I dage, uger, måneder og sågar år har EU og Storbritannien forsøgt at undgå, at Storbritanniens udtrædelse af EU ender med en ‘no deal’. Der forhandles stadig intensivt, men et hårdt brexit uden handelsaftaler er nu faretruende nær.

Sådan lyder analysen fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der lige nu befinder sig i London.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

»EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen har lige været ude med en klar melding om, at nu er der størst sandsynlighed for et ‘no deal’ og dermed et hårdt brexit 1. januar,« siger Jakob Illeborg og tilføjer:

»Og her i London har premierminister Boris Johnson til morgen – nærmest på en krigsagtig måde – været ude at forberede sin befolkning på, at det kan blive en 'no deal' lige om lidt.«

Danskerne og danske virksomheder skal derfor forvente, at udenrigsminister Jeppe Kofod klokken 14 med alvorlig mine vil forberede danskerne på konsekvenser af et hårdt brexit, siger Jakob Illeborg.

»Vi må regne med, af at udenrigsministeren vil fortælle os danskere og dansk erhvervsliv, at vi står over for en uprøvet, uforudsigelig og potentiel kaotisk situation i forhold til samhandlen og samarbejdet med Storbritannien, som er et af Danmarks allerstørste eksportmarkeder.«

Udenrigsminister Jeppe Kofod. Foto: Emil Helms Vis mere Udenrigsminister Jeppe Kofod. Foto: Emil Helms

For mange danske virksomheder – også store danske virksomheder – vil et hårdt brexit ramme dem benhårdt.

»Vi ved for eksempel, at de danske mejerier som Arla, der sælger meget smør til Storbritannien, har været ud at sige, at de kan få meget svært ved at konkurrere med briterne, hvis briterne sætter told på dansk smør,« siger Jakob Illeborg.

Og ender det med en ‘no deal’, kan forholdet mellem EU og Storbritannien gå fra slemt til værre.

»Det kan virke fuldstændig absurd, men det kan uden tvivl ende i en handelskrig mellem EU og Storbritannien. Vi bevæger os lige nu klart den gale vej. Retorikken skærpes, og der er ingen tillid mellem parterne,« siger Jakob Illeborg.

Premierminister Boris Johnson og EU-formand Ursula von der Leyen ønsker begge at undgå et hard Brexit, men tiden er ved at rinde ud. Foto: POOL Vis mere Premierminister Boris Johnson og EU-formand Ursula von der Leyen ønsker begge at undgå et hard Brexit, men tiden er ved at rinde ud. Foto: POOL

Det kan virke uforståeligt, at Storbritannien og EU efter knap 40 års ægteskab ikke kan tale sig frem til en aftale, som begge parter dybest set ønsker, da et ‘no deal’ vil kaste begge parter ud i et uforudsigeligt kaos.

Men det skyldes ifølge Jakob Illeborg, at tilliden mellem Storbritannien og EU er eroderet under de langstrakte forhandlinger.

»Briterne ønsker frihed og suverænitet til at gøre, hvad de vil fremover, når det handler om handel, fiskeri og alt mulig andet. Omvendt er EU bange for, at briterne vil misbruge friheden på en ufin måde til at konkurrere med EU-landene, for eksempel ved at statsstøtte deres bilindustri eller køre med lavere miljøstandarder end EU.«

Danmark eksporterer for cirka 70 milliarder kroner til Storbritannien årligt, og cirka 45.000 danske arbejdspladser er knyttet op på samhandlen med briterne, så det vil være ganske alvorligt for dansk erhvervsliv og tusindvis af danske lønmodtagere, hvis der efter 1. januar bygges toldmure og lægges andre handelshindringer mellem EU og Storbritannien.

Ender det med et 'no deal', er det dog ikke ensbetydende med, at der ikke på et senere tidspunkt kan landes en frihandelsaftale og andre aftaler mellem EU og Storbritannien. Men det kan blive endnu vanskeligere end nu, siger Jakob Illeborg.

»Lige nu står EU og Storbritannien på et fælles udgangspunkt. Det vil man ikke gøre efter 1. januar.«